Karla Mráčková byla kdysi oblíbenou rosničkou televize Nova, kde působila od roku 1994. Dnes se této profesi sice už nevěnuje, daří se jí ale dobře a vypadá velmi spokojeně. Víte, co dnes dělá?

Její rodiče pracovali jako účetní a provozní restaurace. Sourozence neměla a to, že po nich velmi toužila, je dost možná důvodem, proč má dnes velkou a spokojenou rodinu.

„Děti mi vyrostly a dělají mi velkou radost. Synovi už je 29 let, druhému bude 20 a čeká ho maturita, od čehož se také odvíjí atmosféra v rodině, a dcera je necelé dva roky na hudební škole, hraje na klavír,“ uvedla před pár lety pro redakci Život v Česku.

V době, kdy už pracovala v televizi, se Karla Mráčková rozhodla studovat vysokou školu. Na České zemědělské univerzitě tak vystudovala obor Obchod a podnikání s technikou. Tam také získala inženýrský titul.

Vrátila se na svou alma mater

Když se rozhodla skončit v televizi, dokonce se na svou alma mater vrátila. Tentokrát ale ne jako student, ale jako zaměstnanec.

„Od února 2022 působím jako tisková mluvčí na České zemědělské univerzitě v Praze, která byla shodou náhod má alma mater, kterou jsem vystudovala. Je to moc příjemné se vrátit do známých míst a moct vystupovat za univerzitu, kde jsem strávila několik let,” svěřila se Karla Mráčková.

„Témata, která souvisejí s univerzitou, jsou mi velice blízká a kompletují určitý manuál pro život. Například medicína řeší už vzniklý problém, ale my se zabýváme potravinami, ekologií a především dříve, než se něco děje – od prvopočátku,” dodala.

Potrpí si na zdravou stravu

Jak se vlastně k práci na univerzitě dostala? Poté, co se rozhodla odejít z Novy, nastoupila ještě zhruba na tři roky do redakce webu iDnes.cz. Během jedné z reportáží, na které spolupracovala právě s ČZU, slovo dalo slovo a nakonec se rozhodla práci změnit.

Přestože už jí je jednapadesát let, vypadá opravdu výborně. Vděčí za to nejen genetice, ale také tomu, že na sobě opravdu hodně pracuje. Velmi například dbá na to, aby se zdravě stravovala.

„Jde mi o to, abych si zachovala přívětivý vzhled, aby byl můj zdravotní stav co nejdéle dobrý, což by bez zdravého jídla, které nezatěžuje organismus, prostě nešlo. Nedávno mi bylo padesát a nikdy by mě nenapadlo, že to bude tak hezké období. Je to určitě i tím, že se cítím fit a díky tomu si tento věk, který už prostě není nízký, užívám. Vrací se mi zásady typu: nepít alkohol, zbytečně se nevystavovat slunci bez ochranného faktoru a jíst zdravou stravu, to je základ,” popsala pro Deník.cz Karla Mráčková.

Věnuje se gymnastice

Ve svém věku se navíc rozhodla, že se začně věnovat gymnastice, což je poměrně obdivuhodné.

„Gymnastice se věnuji jedenkrát týdně a cvičím ještě doma, na což jsem zvyklá od dětství. Na střední škole jsem občas vedla pro spolužačky i hodiny tělocviku a ony se pak na mě zlobily, že nemůžou ráno vstát z postele, jak jsem jim dávala zabrat,” popsala.

„Provaz neudělám a placku zatím taky ne. Trénuji teď hvězdy, stojky, kotouly – dva za sebou a dozadu udělám bez problémů. A brzy bych chtěla přejít na bradla a kruhy, létání ve výškách a akrobacie, to je moje. Jinak tréninky hodně kombinujeme, jde o to, abych si prostě zacvičila,” dodala Karla Mráčková.

