Karlu Mráčkovou si televizní diváci pamatují především jako rosničku z Novy, kde od roku 1994 uváděla předpověď počasí. Ačkoliv se moderováním tato kráska už neživí, i tak je se svou stávající prací spokojená. Vrátila se totiž tam, kde začínala. Co dnes dělá? A jak dnes vypadá?

Karla Mráčková se narodila jako jedináček provoznímu restaurace a účetní. Možná právě proto má někdejší moderátorka dnes sama tak početnou rodinu. Mezi dětmi jsou poněkud velké věkové odstupy, ale to rozhodně nebrání tomu, aby dělaly své mamince radost.

„Děti mi vyrostly a dělají mi velkou radost. Synovi už je 29 let, druhému bude 20 a čeká ho maturita, od čehož se také odvíjí atmosféra v rodině, a dcera je necelé dva roky na hudební škole, hraje na klavír,“ řekla v roce 2020 pro redakci Život v Česku.

Z moderátorky tiskovou mluvčí

Ačkoliv už měla jistou práci moderátorky počasí na úspěšné komerční televizi, vrhla se i tak na studia. Vybrala si Českou zemědělskou univerzitu, kde vystudovala obor Obchod a podnikání s technikou. Úspěšně získala titul inženýrky a nejspíš by ji v tu chvíli ani nenapadlo, že se do této školy ještě vrátí. Ne však jako studentka, ale jako její zaměstnanec.

„Od února (2022, pozn. red.) působím jako tisková mluvčí na České zemědělské univerzitě v Praze, která byla shodou náhod má alma mater, kterou jsem vystudovala. Je to moc příjemné se vrátit do známých míst a moct vystupovat za univerzitu, kde jsem strávila několik let,” vypráví Mráčková a dodává, že je v práci nesmírně spokojená a baví jí.

„Témata, která souvisejí s univerzitou, jsou mi velice blízká a kompletují určitý manuál pro život. Například medicína řeší už vzniklý problém, ale my se zabýváme potravinami, ekologií a především dříve, než se něco děje – od prvopočátku,“ pochvaluje si své současné zaměstnání půvabná rosnička.

Z Novy odešla sama na vlastní žádost v roce 2017. V televizi moderovala osmnáct let relaci o počasí a poslední čtyři roky jejího působení na Barrandovském kopci pracovala jako reportérka v redakci zpravodajství.

„Odchod po 23 letech na Nově pro mě není jednoduchý, když jsem nastupovala měla jsem dvouleté batole a teď je synovi 25 let. Je to skoro celý můj život a hodně jsem se toho na Nově naučila a jsem jí za mnohé vděčná, ale kostky jsou vrženy,“ řekla tehdy pro deník Blesk.

Kromě jiných důvodů, které Mráčková neuvedla, byla prý dalším impulsem pro odchod jiná pracovní nabídka. „Přijala jsem novou výzvu, shodou náhod přišla nová pracovní nabídka. Od října nastupuji do nové práce, ale není to televize, jedná se o internetový server,“ mlžila rosnička s tím, že později se z „internetového serveru” vyklubala redakce idnes.cz.

V padesátce figura jak lusk

„Po odchodu z Novy jsem skoro tři roky pracovala v klidnějším prostředí redakceidnes.cz. Jedna z reportáží, kterou jsem točila, mě přivedla na Českou zemědělskou univerzitu,“ prozrazuje oslí můstek Mráčková, jak se dostala ke své současné práci.

A proto, že se Karla Mráčková stáhla z veřejného života a objektivy fotografů se na ni i z toho důvodu úplně nezaměřovaly, nedávné jubilejní výročí televize, kde strávila spoustu let, si nemohla nechat ujít. A svou přítomností mnohým vyrazila dech. Ne, že by způsobila skandál tím, že vůbec přišla, ale Mráčkové je dnes již padesát let a všichni se nemohli vynadívat na její štíhlou figuru.

Někdejší rosnička se svými fanoušky sdílela dovolenou v Řecku, kde byla s kamarádkou. Kromě návštěv památek se dámy také samozřejmě byly smočit v moři, a právě zde vynikla Mráčkové sexy figura. Pochvalné a obdivné komentáře (hlavně od mužů) na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat.

