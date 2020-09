Ani svatba s knězem a přímluva Jana Pavla II nezachránila krásnou vražedkyni

Vražda Jerryho Deana a jeho přítelkyně byla naprosto zbytečná. Vrazi si z jeho domu odnesli jen nějaké díly na motorku a po měsíci je policie stejně dostihla. Zbytek života strávili v texaském vězení čekáním na smrtící injekci.

Rodačka z Houstonu Karla Faye Tuckerová (1959 – 1998) se v mládí chytla špatné party. Od útlého věku vynikala krásou a zvláštním kouzlem. V 21 letech začala chodit s o 14 let starším Dannym Garrettem, který se pohyboval mezi motorkáři a užíval s nimi drogy. Po jednom takovém drogovém dýchánku se Garrett s Tuckerovou jedné červnové noci roku 1983 vloupali do domu svého známého Jerryho Deana s úmyslem ukrást motorku.

Dean se ale vzbudil a chtěl volat policii. To zloději nechtěli dopustit, a tak ho Garrett několikrát udeřil kladivem. Poté odešel do garáže hledat věci, které by se daly zpeněžit. Karla Tuckerová zůstala se zbitým Deanem sama v jeho ložnici. Nemohla snést jeho chroptění, a tak popadla krumpáč a začala jím do těžce zraněného muže sekat. Když se Garrett vrátil, zasadil mu ránu poslední, smrtelnou.

Vtom si Karla všimla, že se pod postelí schovává neznámá žena a třese se strachy. Debbie Thorntonová se předchozí den pohádala se svým manželem a noc trávila v posteli svého kamaráda. Horší čas a místo si nemohla vybrat.

Karla Tuckerová vytáhla ženu z jejího úkrytu a napadla krumpáčem i ji. Později se přiznala, že s každým úderem "prožívala orgasmus". Společně s Garrettem ubili k smrti i druhou oběť. Domů se vrátili potřísnění krví a s velmi ubohým lupem.

Policie je zadržela zhruba po pěti týdnech. Následujícího roku byli oba vrazi texaským soudem odsouzeni k trestu smrti.

Zatímco po Garrettovi od té doby už ani pes neštěkl, Karla Tuckerová k sobě připoutala pozornost médií a veřejnosti. Ve vězení se totiž obrátila na křesťanskou víru a svých činů upřímně litovala. Začalo to tím, že si v rámci vězeňského vzdělávacího programu vypůjčila Bibli. "Vůbec jsem nevěděla, co to čtu. A najednou jsem klečela uprostřed cely na kolenou a prosila Boha o odpuštění," vypověděla později odsouzená.

Ačkoli je stát Texas udílením nejvyšších trestů "proslavený", v případě žen zde soudy bývaly milosrdnější. Poslední popravenou ženou v tomto státě byla Chipita Rodriguezová, kterou oběsili v roce 1863. Nebylo proto divu, že se kolem Tuckerové strhla bouřlivá diskuze a mnozí pro ni požadovali milost. Tím spíš, že ve vězení začala zcela nový život s novou vírou a provdala se za reverenda, který ji v její duchovní cestě podporoval.

Čekání na vykonání rozsudku se protahovalo. Za Tuckerovou se přimlouval papež Jan Pavel II., italský premiér Romano Prodi, a dokonce i bratr zavražděné Debbie. Žádost o milost však byla v roce 1998 definitivně zamítnuta. Popravě mohl na poslední chvíli zabránit texaský guvernér George W. Bush, ale neučinil to.

Jako poslední jídlo si Karla Tuckerová zvolila banán, broskev a salát s dresinkem. Zemřela po podání smrtící injekce 3. února roku 1998 ve věku 38 let.