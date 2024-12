Externí autor 3. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Karlos Vémola patří mezi nejvíce populární sportovce posledních let. Oblíbený MMA zápasník začínal s profesionálním sportem ve velmi nízkém věku. Aktivním sportovcem je už sedmadvacet let. Před kariérou profesionálního zápasníka se věnoval kulturistice. Poznáte ho na starších snímcích?

Na začátku kariéry Karlos Vémola cestoval mezi Londýnem a Českou republikou. Z cílevědomého sportovce se velmi brzy stal zápasník v nejprestižnější asociaci UFC. V průběhu let si začal plnit sny i v osobním životě. Postupně si pořídil hned několik netradičních zvířat.

Houževnatý bojovník

Karlos Vémola měl svůj první profesionální MMA zápas v roce 2008. Do povědomí veřejnosti se dostal v době, kdy zářil v prestižních anglických organizacích. Netrvalo to dlouho a všimla si ho nejprestižnější asociace UFC.

V zahraničí si nezažíval jen období slávy. Během pobytu ve Velké Británii byl odsouzen k jednomu roku vězení. Za mříže se dostal kvůli krácení daní. „Byl jsem obviněný z více věcí. Byl jsem kluk z Východu, který vládl londýnskému podsvětí. Když soudce vyhlašoval, že jsem dostal rok, tak jsem si úplně sedl a myslel si, že rok podmínka,“ upřesnil své náročné období sportovec.

Než se z něj stal úspěšný sportovec, pracoval v restauraci, kterou vlastnila jeho matka. K tomuto prostředí měl opravdu blízko, protože studoval střední hotelovou školu. „Když jsem v roce 2000 vzala tuhle hospodu, nikdo z nás nebyl z oboru. A jak on nastoupil na hotelovku, tak nás tu začal pěkně sekýrovat, jak se co má dělat. Pracoval ve výčepu, vzorně oblečený s kravatou. Lidi ho tu měli hrozně rádi. Byl totiž vždy příjemný, měl dobré vystupování,“ vzpomínala na toto období jeho matka.

K bojovým sportům měl Vémola blízko už od dětství. Nejprve se věnoval řecko-římskému zápasu. „V současnosti se na plné úrovni věnuji MMA 27 let, jsem zvyklý pořád trénovat. Samozřejmě ze zápasu a následně kulturistiky, kterou jsem v pozdějším věku začal dělat, měl určité návyky, později jsem se musel naučit silově trénovat,“ prozradil pro eXtra.cz.

Oblíbený sportovec je známý i kvůli svému extrémnímu hubnutí. Během jednoho dne dovede shodit klidně devět kilogramů. „Je to ale obrovská zátěž pro tělo, pak to zase přiberete zpátky. Proto také zápasíme jenom třikrát ročně, když na to ale dojde, je to skutečně zápřah,“ přiznal otevřeně.

Láska ke zvířatům

Ke Karlosovi Vémolovi patří i zvířata. Ve svém Vémolandu má doslova zoo. Najdete u něj krokodýly i žraloky. Láska ke zvířatům se u něj zrodila už v dětství. V té době ovšem miloval motýly, které rád chytal. „Příroda mě fascinuje. Motýli mě fascinují stejně jako dravci,“ přiblížil svou lásku ke zvířatům.

„Aby se motýli nepoškodili, chytal jsem i housenky, které jsem krmil ve sklenicích, až se zakuklily. Jenže protože se uvnitř topilo, začaly se líhnout už v lednu. Mámě jich bylo líto a začala je pouštět. Musel jsem jí vysvětlovat, že v lednu stejně umřou, takže bude lepší je dát do chloroformu. Vždycky jsem jim vypnul křídla a dal je za sklo,“ dodal.

Láska k ženám

V současné době se Karlos Vémola věnuje především své rodině. Jeho manželka Lela Ceterová je opět těhotná. Nejslavnější český MMA bijec se tak stane už počtvrté otcem.

Karlos Vémola měl vždy slabost pro stejný typ žen. Miloval ženy, které měly výrazné poprsí a dlouhé blond vlasy. Netajil se tím, že jeho idolem byla Pamela Anderson.

„Neupravená žena mi nic neřekne. Přirozená krása mě opravdu nezajímá. Ani by mě to nenapadlo. I takové ty málo upravené. Myslím třeba některé missky. Někdo třeba řekne, on chodí s Miss České republiky, ty jo. Ale mě, i kdyby přemlouvala, tak ji na rande nevezmu. A jestli, tak zaplatí večeři. Protože, co bych s ní dělal? Když to přeženu, tak je to pro mě, jako sedět s chlapem,“ řekl upřímně pro iSport. Samotný Vémola na začátku své kariéry vypadal jako Ken od Matella. Podívejte se na snímky z jeho mládí.

