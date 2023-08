Stará záhada byla vyřešena poté, co potápěči objevili zbytky nacistické válečné lodi. Na mořském dně u norského pobřeží, jen kousek od podmořského elektrického kabelu spojujícího Norsko a Dánsko, se objevily pozůstatky lodi, které odhalily mrazivé námořní tajemství, po 80 let uzamčené v hlubinách.

Vstupme do stínů námořní historie a odhalme tajemnou cestu křižníku Karlsruhe. Zrodil se v době rozkvětu námořní síly a byl členem uznávané třídy Königsberg, která svědčila o německé námořní zdatnosti. Zlaté časy křižníku Karlsruhe se odvíjely v letech 1929 až 1940 a zahrnovaly dvě německá námořnictva, Reichsmarine a Kriegsmarine.

Vrak lodi, strašidelná památka z druhé světové války, se před třemi lety dostal do centra pozornosti díky společnosti Statnett, norskému státnímu provozovateli energetické sítě. Ohromující objev je dlouho očekávaným odhalením, které boří záhady, jimiž byla tato ztracená loď po generace zahalena.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Impozantní velikán

Majestátní silueta Karlsruhe, měřící 174 metrů, vzbuzovala úctu, protože její trojité věže nesly devět 15 cm děl SK C/25 a dosahovaly maximální rychlosti 32 uzlů. Za její majestátností se však skrýval příběh proměny. Od její role výcvikového křižníku pro námořní kadety ve 30. letech 20. století až po účast na hlídkách bez zásahu během španělské občanské války byla cesta Karlsruhe lemována výcvikovými manévry, plavbami po světě a významnými modernizacemi.

Cestu Karlsruhe zatemnil stín druhé světové války, který vedl k operaci Weserübung, invazi do Norska v dubnu 1940. Osud však měl v plánu jiný směr. Když vplouvala do fjordu Kristiansand, zasáhla ji torpéda z britské ponorky HMS Truant a poslala ji do hlubin. Kontroverzní rozhodnutí jejího velitele během potopení vyvolala řadu otázek a její zánik zůstal obestřen tajemstvím.

Karlsruhe konečně objeven

Pohleďte na Karlsruhe, kolosální křižník měřící na délku ohromujících 174 metrů:

Zdroj: Youtube

Jeho impozantní délka však není tím nejstrašidelnějším aspektem. Jsou to spíše zrezivělé symboly nacistického režimu, které tvrdošíjně lpí na jeho trupu jako zlověstné svědectví minulé éry. To, co z tohoto válečného stroje zbylo, je chmurnou připomínkou jeho historie. Tragický osud křižníku byl zpečetěný 9. dubna 1940, přesně v den, kdy německý juggernaut zahájil útok na Dánsko a Norsko.

Až do klíčového okamžiku v roce 2017 však podrobnosti o místě odpočinku tohoto vraku zahalovala rouška tajemství. Inženýři společnosti Statnett díky své nejmodernější sonarové technologii zjistili polohu tohoto potopeného titána. Teprve když se do inkoustově temných hlubin ponořilo neohrožené podvodní dálkově ovládané vozidlo (ROV), byla konečně odhalená pravá identita Karlsruhe.

Dva křižníky stejného jména

Slova archeologa Frodeho Kvaløho vystihují velikost tohoto objevu: „Po všech těch letech konečně víme, kde je pohřebiště této významné válečné lodi." Vynoření Karlsruhe je víc než jen obnovený kus historie; je to brána do minulosti i klíč k odemknutí dosud nevyřčených příběhů.

Pozoruhodné je, že začátkem letošního roku bylo nedaleko norských břehů nalezené další potopené plavidlo nesoucí jméno Karlsruhe. Přesto se zde soustředíme na Karlsruhe u norských břehů – na strážce z minulosti, který je svědectvím plynutí času a odkrývá střípky strašidelné historie.

Oživená historie

Karlsruhe se díky jeho objevení pomalu navrací k životu a oživuje ponurou ságu o válečné vřavě a nezdolném lidském duchu. S děly namířenými k propasti a zrezivělými hákovými kříži, které vykreslují mrazivý příběh, slouží vytažení této válečné lodi z vodní hrobky jako pocta ztraceným životům a drsná připomínka neúprosného pochodu dějin.

Po více než osmi desetiletích neznáma byl v červnu 2020 konečně odhalený vodní hrob Karlsruhe. V norském příkopu jsou uložené její ostatky, němý svědek historie, jejíž identita byla potvrzená po pečlivém průzkumu provedeném společností Statnett. Potopený trup křižníku, který spočívá 490 metrů pod hladinou, je svědectvím o minulé éře, příběhem o moci, konfliktech a nelítostném moři.

Zdroje: www.iflscience.com, www.smithsonianmag.com, gizmodo.com, en.wikipedia.org/wiki/German_cruiser_Karlsruhe