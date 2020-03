Karol Pazúr: Největšímu českému masovému vrahovi udělil Gottwald milost

Druhá světová válka skončila a lidé se vraceli do svých domovů. Dne 18. června 1945 zastavil na přerovském nádraží transport vezoucí 265 obyvatel středního Slovenska, které Hitlerův režim odsunul do Sudet. Skupina zahrnující karpatské Němce, Maďary a Slováky už do rodného kraje nikdy nedojela. Na rozkaz poručíka Karola Pazúra byli všichni tu noc zastřeleni.