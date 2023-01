To, že někdo pochází z urozeného rodu, ještě neznamená, že jeho život bude jako procházka růžovou zahradou. Příkladem je i krutá pomsta Marie Terezie: Nekrásnější dceru provdala za odpudivého hulváta a zničila jí život.

A tak se ne vždy poštěstí, že pro nás naše vlastní rodina chce skutečně to nejlepší.

Krutá pomsta Marie Terezie: Nekrásnější dceru provdala za odpudivého hulváta

Marii Terezii všichni známe. Už méně je nám ale známo, co tato žena provedla své nejkrásnější dceři Marii Karolíně. Ta byla krásná po svém otci, Františku Štěpánovi Lotrinském a povahou se podobala spíše matce. Marie Karolína byla bystrou a poměrně emancipovanou ženou. Přesně takovou, která mohla kráčet ve šlépějích své o něco slavnější matky.

Ačkoliv to byla Marie Karolína, uvnitř rodiny se krásné dceři Marie Terezie říkalo Charlotta. Byla v pořadí třináctým dítětem svazku Marie Terezie a Františka Lotrinského. Ti už dvě Marie Karolíny na svět přivedly, obě ale záhy zemřely a tak Marie Karolína dostala jméno po svých sestrách.

Marie Karolína si ze všech svých sourozenců nejvíce rozuměla s Marií Antoinettou. Důvodem byl především jejich podobný věk. Jako malé si spolu hrály a jako větší pak spolu rády utíkaly z domu. Jejich přísná matka je ale vždy nakonec dostihla.

Marie Terezie chtěla pro všechny své potomky ten nejlepší možný život, jakého se jim jen mohlo dopřát. I proto se rozhodla, že všechny své dcery dobře provdá. Marii Karolíně tím ale rozhodně hezký život nezajistila.

Stejně tak, jako zdědila své jméno po dvou sestrách, které v útlém věku svého života zemřely, zdědila Marie Karolína také svého budoucího muže.

Zničila jí život

Krásná dívka spanilého rodu žila v době, kdy byl sňatek z lásky spíše snem, než každodenní realitou. Zato sňatek z rozumu byl často denní chléb. Marie Terezie si přála zůstat zadobře zejména se španělským králem. A proto se rozhodla, že provdá Marii Karolínu za jeho syna Ferdinanda. Tím však pro svou dceru podepsala krutý ortel.

Marie Karolína však neměla být Ferdinandovou manželkou. Původní domluva byla, že si Fredinanda vezme jiná dcera Marie Terezie, a to Johanna Gabriela. Ke sňatku by jistě došlo, pokud by však rodinu nepostihla tragédie: Epidemie neštovic. Ta byla v této době na svém vrcholu a své oběti brala útokem.

Johanna Gabriela neštovicím podlehla. A tak se hledala nová adeptka, která by se mohla stát manželkou Ferdinanda. Marie Terezie se nakonec rozhodla pro Marii Josefu, další ze svých dcer. Ani v tomto případě však ke sňatku nakonec nedošlo. Důvodem byly opět zákeřné neštovice.

Potřetí tak volba byla jasná. Manželkou Ferdinanda, krále neapolského a sicilského, se stane Marie Karolína. Tím byl osud nejkrásnější z dcer Marie Terezie bohužel navždy neblaze zpečetěn.

Marie Terezie tak možná splnila poslání rodiče, své dceři tím však zničila život. Ferdinand byl sice mocným vladařem, byl ale také velmi ošklivý. Dokonce ošklivější, než si ho sama Marie Karolína ve skutečnosti představovala. Tento fakt nezjemnilo ani to, že jim na svatbě hrál slavný otec ještě slavnějšího syna, Leopold Mozart.

Ferdinand byl zavalitý, měl velké rty a dlouhý křivý nos. Jako člověk byl také poměrně cholerický, hulvátský a hloupý.

Ačkoliv byly sňatky z rozumu v době Marie Terezie zcela běžné, tento sňatek rozum doslova a do písmene postrádal.

