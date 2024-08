Externí autor 5. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

V tomto případě neplatí rčení “jaká matka, taká Katka”, ale spíš “jaký otec, taková Karolína”. Karolína Kaiserová, jejíž otcem není nikdo jiný, než slavný herec Oldřich Kaiser se potatila, také se stala herečkou. Po tatínkovi ale získala i jinou vlastnost, a sice zálibu v alkoholu. Jak vypadá dnes?

Herce Oldřicha Kaisera je asi netřeba představovat. Tento oblíbený umělec si divácká srdce získal například ve snímcích Obsluhoval jsem anglického krále, dramatech Tmavomodrý svět nebo Habermannův mlýn, dobrodružném rodinném snímku Kuky se vrací a nebo populární komedii Marie Poledňákové Líbáš jako bůh.

To, že líbá jako bůh zjistila nejspíš v osmdesátých letech i jeho láska, herečka Naďa Konvalinková, se kterou vydržel dlouhých pětadvacet let. Manželé se rozvedli až v roce 2005, po několika hercových eskapádách, kdy Konvalinková postupně zjišťovala, že Kaiser skutečně asi nebude ten pravý pro rodinný život.

I přese tyto dramatické chvíle se Konvalinkové a Kaiserovi v roce 1983 narodila dcerka Karolína. Ačkoliv herečka chtěla své dceři dopřát lepší dětství, než měla ona sama, kdy se Konvalinkové rodiče dost často hádali, až to jednou skončilo tak, že se na chvíli ocitla v dětském domově, aby ve finále skončila u babičky, ne úplně se to povedlo.

Karolína sice nezažívala to, co její maminka, nicméně měla tu “smůlu” v tom, že se narodila slavným rodičům. A když se rozhodla, že se chce stát herečkou, musela se potýkat se zlými jazyky, že se všude dostane protekčně. Právě kvůli svým tomu, že je dcerou Nadi Konvalinkové a Oldřicha Kaisera.

Kvůli alkoholu ani nedostudovala, vyhodili jí před maturitou.

Kromě hereckého talentu ovšem po svých rodičích Karolína zdědila ještě něco, přesněji po svém otci. Oldřich Kaiser je známý svou láskou k lihovinám a stejnému démonovi propadla v jednu chvíli i jeho dcera. Kvůli alkoholu dokonce ani nedostudovala střední školu, kdy jí vyhodili před maturitou.

Nechyběly samozřejmě bujaré večírky a bohémský styl života. Protože v tu chvíli už měla dost práce Naďa Konvalinková doma s manželem, u kterého viděla, jak to může při přílišném požívání alkoholu skončit, rozhodla se tentokrát jednat a svou dceru před nešťastným koncem zachránit. Přesvědčila ji, aby se šla léčit.

Karolína Kaiserová tedy nastoupila na léčení do střešovické nemocnice. Od té doby se herečka, která doposud nikde moc nezazářila, zklidnila a seká latinu. Film, kde jste ale mohli celou rodinku vidět pohromadě, je komedie režiséra Jakuba Sluka z roku 2004 s názvem Non plus ultras.

Na svou velkou roli stále čeká

Dnes je Karolíně Kaiserové jednačtyřicet let a stále čekáme, kdy přijde nějaká větší role, která by konečně stvrdila to, s čím dívka jako mladá bojovala. Že má skutečně herecký talent a není jenom “nepo” dítětem.

Termínem “nepo” se označují potomci slavných celebrit, které měly takzvaně “cestu prosekanou” právě díky svým slavným rodičům. Pevně věříme, že Karolína tímto případem není a že ještě českým divákům ukáže, zač je toho loket. Nebo Kaiser.

