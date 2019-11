Vlčí chlapec Kašpar Hauser: Smutná oběť zvrácené hry o pozornost

Dá-li se na začátku 18. století zmínit záhada, která se dostala do povědomí téměř celého světa, je to příběh Kašpara Hausera. Vlčí dítě, které ovšem nevychovávala zvířata, má za sebou velmi tragický příběh, jenž mu nakonec přinese slávu a bohatství. Co když to ale od začátku byla zvrácená hra o pozornost?