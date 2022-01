Dětské mumie v kobkách Palerma vypadají, jako by spaly. Vědci neví, jak zemřely

Rosalia Lomardo - nejslavnější palermská dětská mumie.

Foto: Sibeaster / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Palermské neboli kapucínské katakomby v Palermu na Sicílii jsou velmi vyhledávanou turistickou atrakcí. Jedná se o obrovskou kryptou plnou mumifikovaných mnichů a, mimo jiné, i dětí. V katakombách se nachází více než 1 280 kostlivců a mumifikovaných těl, včetně 163 dětských mumií, z 16. až počátku 20. století. Z nich je právě v těchto dnech 41 podrobeno výzkumu s cílem zjistit, jak tyto děti žily a jak zemřely.

Slavné palermské katakomby obsahují stovky těl, která lemují jejich posvátné krypty. Jak uvedl deník Daily Mail, byli sem pohřbeni zejména bohatí palermští občané, kteří zemřeli mezi 17. a 19. stoletím. Jejich těla balzamovali palermští kapucíni, řeholní řád františkánů v rámci katolické církve. Mnoho z nich je stále oblečeno do strašidelných dobových oděvů. Všech 41 dětských mumií, které vypadají, jako by spaly v čase, bylo podrobeno výzkumu britských vědců, kteří skenují jejich přibližně 200 let staré ostatky. Studie s jejich závěry však zatím nebyla nikde zveřejněna.

Na dokument v angličtině o katakombách v Palermu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Studie chce odhalit podrobnosti ze života dětí

Studii 41 mumifikovaných dětí vede docentka bioarcheologie Dr. Kirsty Squiresová a tým vědců ze Staffordshirské univerzity v Anglii. Cílem studie je shrnout dosud neprobádanou sbírku dětských mumií z katakomb.

Všech 41 zkoumaných dětských těl bylo nalezeno v oblasti zvané "dětská kaple". Děti zemřely v letech 1787 až 1880 a jejich těla jsou skenována přímo na místě jejich nálezu pomocí přenosného digitálního přímého rentgenového přístroje. Cílem výzkumu je tak pořídit téměř 600 jednotlivých rentgenových snímků. Z nich potom tým vytvoří komplexní biologický profil mumifikovaných dětí. Neinvazivní přenosný rentgenový přístroj je schopen pořídit digitální snímky každého dítěte "od hlavy až k patě" a odhalit tak nejen pohlaví dětí, ale i jejich věk v době smrti. Touto metodou je rovněž možné zjistit případné vrozené a růstové vady či patologické změny. Tak by se nám mohlo podařit dostat jasnější obraz o životním stylu a zdravotním stavu dětí.

Dětské mumie v palermských katakombáchZdroj: Muzeum Palermo / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Jedinečný výzkum právě probíhá

Až budou shromážděny všechny potřebné skeny a informace, budou tyto porovnány s biologickými atributy dětí pohřbených jinde v Palermu, kterým nebyla dopřána mumifikace. Informace budou analyzovány na základě polohy každého dítěte v kryptě.

„Chceme se zaměřit nejen na pohřební oděv a související artefakty, jako jsou židle apod., ale i na typ mumifikace. Zajímá nás, zda byla přirozená nebo umělá, stejně jako nás zajímá veškerá dochovaná historická dokumentace," říká Dr. Squiersová. Na celém výzkumu pracuje s jejím týmem i kurátor kapucínských katakomb Dario Piombino-Mascali. Podle něj je mnoho dětských mumií výsledkem přirozené dehydratace, zatímco jiné mumie byly chemicky ošetřeny.

„Ty chemicky ošetřené jsou v lepším stavu. Několik dětských mumií v kapucínských katakombách vypadá jako spící děti, ztmavlé časem. Mnohé z nich mají falešné skleněné oči, takže se zdá, že se na vás dívají… jako malé panenky,“ říká Piombino-Mascali. Ten usiluje zejména o to, aby se příběhy dětí dozvěděl celý byly svět. I proto bude nová studie zahrnovat články, přednášky, blog a výukové balíčky, které budou publikovány v italštině i angličtině.

Studie byla zahájena minulý týden a měla by trvat zhruba deset dní. Uvidíme, jaké výsledky a nové objevy studie přinese.

