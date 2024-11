Externí autor 28. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Tenhle černobílý snímek z roku 1977 zachycuje tři dlouhovlasé mladíky v džínových košilích. Kdo by tehdy tušil, že právě oni budou za pár let plnit největší koncertní sály v republice a stanou se druhou nejprodávanější kapelou v Československu hned po Olympicu. Poznáte, o koho jde?

„S ničím jsme nepočítali, nějaké ambice nebo sny jsme vůbec neměli. Chtěli jsme jenom hrát. A pak jako by si nás vzal osud za svoje a začal nám přát. Na co jsme sáhli, se dařilo,“ vzpomíná frontman kapely, kterému je už 76 let, na hudební začátky.

Rekordní úspěchy

Jejich první singl Půlnoční závodní dráha se v roce 1976 stal okamžitým hitem – prodalo se ho přes 120 000 kusů. Následující singl s hitem Hlupák váhá se bez čtrnácti dní držel celé dva roky v interním žebříčku Supraphonu a prodalo se ho téměř 150 000 kusů. A v roce 1980 vydali album, které se stalo legendárním – odkazovalo na rok 2006 a prodalo se ho neuvěřitelných 250 000 kusů.

Zákazy a překážky

Cesta na vrchol rozhodně nebyla jednoduchá. Skupina se od začátku potýkala s problémy ze strany komunistického režimu. Nesměla vystupovat v Praze, později zase v Plzni. Dokonce jim bylo na šest let zakázáno vydávat desky. Paradoxně však tyto zákazy jen zvyšovaly jejich popularitu mezi fanoušky.

„Komunisti ani nepochopili, že cílíme přímo na ně. Třeba písnička Všichni mi lhali byla právě o nich, ale oni to ani netušili,“ vzpomíná frontman na období zákazů. „Tenkrát stačilo, aby manželka vysoce postaveného komunisty řekla: Mirku, co to je za blbečky, co mají bílé košile a džíny? To stačilo, aby Mirek vzal telefon a zrušil Katapult,“ dodává.

Nezdolná síla

„Jenže rocker hraje až do penálu. To je ta strašná vnitřní síla, kterou jsme prostě v sobě měli,“ říká dnes poslední žijící člen původní sestavy. Dva jeho kamarádi z fotografie už bohužel nejsou mezi námi. „My spolu bydleli, vyrůstali, žili… a když postupně onemocněli, věděl jsem, že je to konec. Já věděl, že Tolja má rakovinu prostaty a že se Dědek jednoho dne udusí. Ale byli to velcí frajeři. Hráli až do své poslední chvíle,“ přiznává. Už tušíte, o koho jde?

Skupina se později stala druhou nejprodávanější kapelou v Československu hned po Olympicu. Dvakrát vyhrála Zlatého slavíka. „Já jsem tomu nevěřil. Myslel jsem, že můžeme být jak čtvrtí, tak patnáctí nebo pětačtyřicátí a skutečně nám naši fanoušci tak důvěřovali, že tedy nebyli líní napsat ty hlasy. Já si skoro doteď neustále myslím, že na místo jaksi moc nepatříme, ale oni vlastně rozhodli jinak a je to asi tak dobře.“

V roce 2007 byli uvedeni do Beatové síně slávy a dodnes vyprodávají koncertní sály, i když v nové sestavě. Jejich písně znají a zpívají i děti prvních fanoušků, což dokazuje, že skutečně kvalitní hudba přežije generace. „Největší odměnou pro muzikanta je, když jeho písničky žijí dál vlastním životem.“ V jejich případě se tento sen beze zbytku naplnil!

Poznali jste?

close info Česká televize zoom_in Nejslavnější sestava v roce 1977 - zleva Oldřich Říha, Tolja Kohout a Jiří Dědek Šindelář.

Na fotografii stojí tři mladíci, kteří se později stali legendami českého rocku. Už určitě víte, o koho jde. Kytarista a zpěvák Oldřich Říha, bubeník Anatoli „Tolja“ Kohout a basista Jiří „Dědek“ Šindelář – ano, je to slavný Katapult s hity Půlnoční závodní dráha, Hlupák váhá, Stovky hotelů, Až nebo Někdy příště!

Zdroje: www.ceskatelevize.cz, plus.rozhlas.cz, www.katapult.cz