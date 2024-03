Krásnou herečku a zpěvačku na fotce zdobí mládí, roky jí o její půvab ale nepřipravily, protože jak sama říká, krása by měla vycházet zevnitř a ona má srdce na dlani. Poznat jí na úvodní fotce nejspíš není tak těžké. Uhádli byste to také z několika zmínek o jejím životě?

Začneme rodinou

Tatínek byl hudební virtuóz, maminka primabalerína. Od malička zpívala, tancovala, hrála na klavír a chtěla být herečkou. Milovala a stále miluje zvířata a přírodu. K lásce k ní ji vedl tatínek. I když je společenská, svůj volný čas raději tráví v lese, na loukách nebo u vody, kde rybaří. Na toulkách přírodou se cítí šťastná, tam a s němými tvářemi dobíjí baterky.

Má pejska a koně, lásku k nim zdědila i její dcera (*2001). Ta se jmenuje po mamince, která je na ni velmi pyšná a podporuje ji v jezdectví, ve kterém je úspěšnou parkurovou jezdkyní. Podědila i maminčin půvab a ladné křivky.

Herečka věří, že když se k lidem chová hezky, budou se i oni hezky chovat k ní, pevné a dobré vztahy jsou pro ni hodně důležité. Jak se přesvědčila nemusí to být vždy pravda. Toužila po lásce a krásné šťastné rodině, ale před dvaceti lety prošla bouřlivým rozvodem po sedmiletém manželství s podnikatelem Zdeňkem Tomanem, ve kterém zažila peklo.

Psychicky se ocitla na dně a trvalo jí dlouho, než se všechny bolesti a rány zhojily. Na čas se stáhla do sebe, stranila se lidí, ze kterých měla strach. Nad vodou ji držela její tehdy ještě malá dcerka, která je to nejlepší a nejkrásnější, co jí život dal.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Při posledním rozloučení s Vladimírem Brabcem

K profesi

Sympatická blondýnka vystudovala gymnázium a DAMU v Praze. Už ve třetím ročníku účinkovala v Divadle na Vinohradech, kde získala angažmá a působila v něm devět sezón, než se dala na volnou nohu. Poté hostovala na scénách zejména pražských hudebních divadel. Seznam jejích činoherních rolí je stejně dlouhý jako muzikálových. Na jevišti si zazpívala jako Sugar (Někdo to rád horké), z těch, které známe také ve filmovém zpracování je to Eliška Pomořanská (Noc na Karlštejně), Dolly (Hello, Dolly) či Tornádo Lou (Limonádový Joe). Své hudební nadání uplatnila i jako sólová zpěvačka a vydala několik CD.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Nápověda, hrála také v Muzikále Mata Hari, Divadlo Broadway

Teď už asi neváháte. Když zmíníme dabing a z mnoha televizních a filmových postav, třeba sestru Karolínu v pohádkové sérii o princezně Fantaghiro, nebo krásnou Angeliku Královou ze Znásilnění a ústřední postavu Ljuby ze Slečny Guru, ze seriálů pak školní sekretářku Renatu v Životě na zámku, či Dagmar Krausovou v Pojišťovně štěstí, víte, že osmnáctiletá dívka z úvodní fotky je Kateřina Brožová (*9. února 1968).

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Půvabná herečka v Goja Music Hall při premiéře Bídnici, 2024

