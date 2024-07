Externí autor 13. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Na úvodní fotografii můžete vidět známou televizní tvář, nejedná se však o herečku. Tato mladá dáma na maturitním plese v roce 1980 ještě zdaleka netušila, že jednou ji na ulici budou poznávat lidi. Ostatně ji k tomu nic nevedlo, a to ani vlastní rodiče, kteří si o ní mysleli, že bude hloupá.

Už od doby, co poprvé spatřila světli světa, bylo takzvaně „všechno špatně“. Její otec si sice přál holčičku, matka však chlapce, a tak když se dívka narodila, byla pro svou vlastní maminku zklamáním. Navíc zde panovaly obavy, že bude se nebude vyvíjet jako zdravé dítě, protože u porodu musely doktoři použít vysoké kleště. „To už se v této době nedělá, dnes by takový porod vedli císařským řezem. Do pěti let stále váhali, zda nejsem nějak postižená,“ vypráví dnes známá osobnost v pořadu České televize 13. komnata.

Její rodiče se navíc vzali po pouhých třech měsících, co se poznali. Není proto, bohužel, žádným překvapením, že jednoho dne se zkrátka její matka sbalila a zmizela. Odstěhovala se do zahraničí za jiným mužem a její otec byl na výchovu sám. Tedy vlastně ne tak docela, protože do věku dvou let žila malá holčička u rodičů své matky, tedy u babičky s dědečkem. Její otec bydlel v jiném bytě a s dcerkou se vídali jen o víkendech.

„Ani nevím, zda jsem byla svěřená do péče svých prarodičů, nebo jak to tehdy bylo. Ale bydlela jsem ve Vršovicích v bytě 1+1 s dědou a babičkou,“ vzpomíná s tím, že matka se jednoho dne překvapivě vrátila domů. Pro malou holčičku to byla ale absolutně cizí paní. Nicméně s nimi začala znovu bydlet a od té doby byli její rodiče zase spolu. Co se tehdy stalo se dozvěděla až po matčině smrti. Vztah jejích rodičů byl ale nesmírně chladný, měli i oddělené spaní.

Dítě s nadprůměrným IQ přece nepůjde na doktora

I přese všechny nepřízně holčička disponovala nadprůměrným IQ a rodiče z ní chtěli mít stavební inženýrku nebo architektku. Dívka ovšem toužila zcela po něčem jiném, což se samozřejmě nesetkávalo s představami, které panovaly doma. „Když zjistili, že jdu na medicínu, říkali mi, že tam chodí ti největší blbci a že tam se to nadrtí, stejně jako třeba práva, úplně kdokoliv,“ zavzpomínala na těžké období.

Když úspěšně zakončila studia, přišla další „rána“. Nabídka z televize. Velmi těžko to nesla hlavně její matka, pro kterou byla její dcera nechtěnou, pak se stala lékařkou, což také nechtěla a nyní měla ještě začít „šaškovat“ na televizních obrazovkách.

„Moje matka byla báječný odstrašující příklad toho, že pokud je matka nešťastná, dítě se může třeba rozkrájet na kousky a stejně má pocit, že pořád něco dělá blbě. Když jsem se začala objevovat v televizním vysílání, maminka dokonce svým kamarádkám říkala, že to na obrazovce není její dcera, že to je jen shoda jmen. Že její dcera by nikdy do tak příšerného pořadu nechodila,“ vykládá smutně dnes uznávaná lékařka, moderátorka a spisovatelka.

Rodinné tajemství objevila až po otcově smrti

Rodinné tajemství, které ovlivnilo její dětství, objevila až po smrti jejího tatínka, když jí bylo třicet let. Objevila oddací list, kde bylo uvedené, že se její rodiče vzali v roce 1970. Ale to jí „neštimovalo“. Maminka s tatínkem se totiž brali už o deset let dříve. Záhadu poté rozlouskla lékařčina dcera Anička, která objevila fotografii své babičky ze svatby, kde si bere Peruánce. „Proto mi vždycky říkala, jak je Peru krásné,” vypráví, jak se dovtípila toho, že se její matka musela s cizincem rozvést, aby se za jejího otce mohla znovu vdát.

Vysílané pořady, za které se její matka styděla, se jmenovaly Jste to, co jíte a Souboj v těžké váze. Slyšet jste ji mohli i v rozhlasovém pořadu Hubněte zdravě a moderovala pořad DoktorKA. Zde nejspíše už všichni tuší, že se jedná o obávanou doktorku Kateřinu, která kdysi chodila po českých domácnostech a vyhazovala lidem z lednice nezdravé věci.

Dnes již Kateřina Cajthamlová hledí na své dětství jinak. Je ráda, že ji vychovali právě prarodiče, protože ji prý vyrůstání u dědečka s babičkou do jisté míry i zachránilo.

