Kateřina Veliká a Petr: Počít dítě jim bránila dětinskost i intimní problém cara

Manželství s infantilním mužem. Kateřina II. Veliká sice tušila, do čeho jde a s Petrem III. si na začátku i docela rozuměla, jejich vztah ale po celou dobu sňatku vnímala jako vztah s mnohem mladším kamarádem, který je sexuálně frustrován a než počít potomka by si radši něco zahrál.

Než přijme jméno Kateřina Alexejevna a stane se příští carevnou, je Sofie Frederika Augusta coby anhaltsko-zerbstská princezna docela obyčejnou dívkou. Ano, její otec je možná vládce bezvýznamného říšského knížectví, ale s důrazem na bezvýznamné. Budoucnost by Sofie měla klidnou, ale ne zářnou. To se má co nevidět změnit.

Kráska a zvíře

Oplývá nevídanou krásou a také je sestřenicí budoucího cara Petra I. Jeho teta, carevna Alžběta I. Petrovna ji proto vybere jako synovcovu budoucí manželku a téměř okamžitě zjistí, že je to trefa do černého; Sofie se s radostí podvolí a udělá vše pro to, aby Alžbětu i svého budoucího manžela nezklamala. Vzdá se titulu princezny, odstěhuje se ze země, přejde na pravoslaví, přijme nové jméno Jekatěrina Alexejevna, ač absolutně nechápe, proč to měla udělat, a začne se učit rusky. Vymodelovaná Kateřina je dokonalou nevěstou. Ale je Petr dokonalým ženichem?



Se svým bratrancem neměla v minulosti šanci navázat kontakt a po příchodu do carského dvora je to tedy poprvé, co ho vidí. Padnou si do oka, ale ne kvůli tomu, že by to byl kdovíjaký krasavec - Petr je zohyzděn probíhající pubertou, obličej má posetý pupínky a zdá se, že se zasekl ve svých dětských letech. Uznává, že je Kateřina krásná dívka, ale spíš než to ho zajímá, zda si ráda hraje. Navážou spolu blízký přátelský vztah.



Ke svatbě dochází 21. srpna 1745 a celá obřadní síň nevychází z údivu - vedle krásné, přímo dokonalé a vychované Kateřiny stojí někdo tak popudlivý a dětinský. Nikdo nic neříká, je to přece budoucí vládce.

Petrův intimní problém



Kateřina ho trpí. Má ho ráda, opravdu, ale jenom jako kamaráda. Ze svatební noci nic není. Brání mu kromě sexuální frustrace i fimóza, tedy zúžená předkožka. Kateřině by nevadilo, kdyby k sexu nikdy nedošlo, ale carevna Alžběta I. na novomanžele kvůli potomkům ustavičně tlačí.



Až do roku 1752 se mezi nimi nic neodehraje. Kateřina se Petrovi vzdaluje, už ho ani nebere jako přítele, na kterého se může obrátit. Pak se Petr konečně uchýlí k dlouho odkládaném zákroku, který mu umožní mít pohlavní styk. První počaté dítě Kateřina potratí, poštěstí se až roku 1754, devět let od sňatku. Kateřina porodí syna Pavla a o tři roky později dceru Annu. O obě děti se stará carevna Alžběta.



Ve svých dvou letech Anna tragicky umírá. Dodnes se předpokládá, že otcem Pavla je někdo úplně jiný. Často zaznívá jméno hraběte Sergeje Saltykova a Stanislava Poniatowského, budoucího polského krále, nic však potvrzeno nebylo.

Carevna konečně uspokojena



V roce 1762 gregoriánského kalendáře Alžběta umírá a na trůn nastupuje Petr. Svého trůnu si dlouho neužívá. Po povstání v stejném roce je sesazen, uvězněn a zabit. Carevnou se tak stává Kateřina.

Po manželově smrti si užívá celé řady milenců, ty nejoblíbenější dokonce tituluje a dostávají od dvora plat 10 tisíc rublů měsíčně. S milencem Grigorijem Orlovem zplodí dvě děti, Alžbětu Alexandrovnu a Alexeje Bobrinského. Sama umírá roku 1796 na cévní mozkovou příhodu.