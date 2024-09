Externí autor 7. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečka, která si zahrála v romantickém seriálu Ošklivka Katka, měla kvůli své roli potíže. Zaškatulkovala se jako seriálová hvězdička a další tři roky Kateřina Janečková nedostala žádnou smysluplnou nabídku. Dnes vypadá úplně jinak než v době natáčení slavného hitu a velmi jí to sluší.

Přestože většina lidí si Kateřinu Janečkovou z dob před Ošklivkou Katkou nejspíš nevybavuje, ve skutečnosti se ve světě herectví pohybuje již od dětství. Jako jedenáctiletá si tak zahrála například v seriálu Když se slunci nedaří.

Později se objevila v roli Marie ve filmové verzi Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Opravdu slavnou se ale stala teprve poté, co přijala nabídku na hlavní roli nenápadné sekretářky Katky, která v průběhu seriálu hledá sebevědomí a učí se prodat svůj skrytý půvab.

Na samotné natáčení Kateřina Janečková vzpomíná ráda. „Točilo se dvacet dní do měsíce, od rána do večera. Musela jsem se učit kvanta textů. Přišla jsem vždycky večer domů a učila se texty na další dny. Byla to moje první komická role a užívala jsem si to. Do té doby jsem totiž hrála jen samé vážné role a ani jsem netušila, že mám v sobě komediální potenciál,” zavzpomínala herečka pro Životvčesku.cz.

Kateřina Janečková je ve skutečnosti velmi krásná.

Jakmile ale zmizel seriál z televizních obrazovek, zmizela také představitelka Ošklivky Katky. Kvůli nálepce nehezké dívky o ni totiž nebyl vůbec zájem.

„Dva tři roky po natáčení jsem žádnou roli nedostala. Asi si řekli, že už jsem točila hodně a potřebuji pauzu,” přiznala herečka pro Blesk.cz.

Teprve později se na ni opět usmálo štěstí, a tak začala znovu hrát v seriálech. Zmínit můžeme například kriminálky Specialisté, Labyrint nebo Kriminálka Anděl. Objevila se také v několika filmech, naposledy to byla Národní třída.

Cesta k mateřství byla trnitá

V posledních letech svou aktivitu opět trochu utlumila. Důvody jsou ale tentokrát pozitivní. Stala se totiž maminkou malé Amálky, a tak upravila svůj harmonogram tak, aby měla dostatek času věnovat se rodině.

Cesta k mateřství pro ni ale vůbec nebyla jednoduchá, a tak si prožila několik osobních tragédií, na které se jí pochopitelně velmi těžko vzpomíná.

„Miminko jsem chtěla, ale nijak jsem na to netlačila. Dvakrát jsem otěhotněla a nevyšlo to. Začala jsem se pídit po tom, co se děje. Kdysi jsem měla zlomenou kostrč hodně do pravého úhlu. Zašla jsem za doktorem a ten mi ji narovnal. V podstatě jsem otěhotněla hned poté. Je mi osmatřicet let, už bylo na čase,” popsala pro iDnes.cz otevřeně.

Učí herce, jak se necítit trapně

Kromě herectví jako takového vede Kateřina Janečková také herecké workshopy, během kterých učí své svěřence najít dostatek sebevědomí nebo třeba to, jak se vypořádat s trapnými situacemi, které čas od času potkají každého umělce.

„Snažím se všechny lidi, ať už vypadají tvarově jakkoliv, navrátit k tomu, aby ve svém těle našli možnost vyzařovat svoji vnitřní energii a nenechali se stáhnout a svázat tím, že mysl si myslí, že nejsme dostatečně krásní,” popsala v rozhovoru pro Rádio Junior.

Ona sama nejspíš nejvíce studu pociťuje, pokud musí hrát nahé scény. Čas od času se jim pochopitelně nevyhne, ale pokaždé se snaží přesvědčit režiséra, aby byly natočeny co možná nejdecentněji.

„Nejvíc mi vadí, že se dá zastavit obraz, udělat z toho fotka a pak to kdokoliv může zveřejnit třeba v novinách. Kdyby mě ale bavilo veřejné obnažování, dělala bych striptérku a měla za to aspoň pořádný peníze,” řekla s humorem sobě vlastním pro Kafe.cz.

