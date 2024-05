Externí autor 20. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Kateřina Kornová patřila v osmdesátých letech mezi nejobletovanější modelky u nás. Byla tak krásná, že jí propadl i samotný Jiří Korn. Ačkoliv se vzali a z manželství vzešly dvě děti, nevydrželo jim to. Navíc se Kateřina musela vypořádat s vážným handicapem svého syna. Co se stalo a jak se má dnes?

Kateřina Kornová se narodila 23. března 1967 v Praze, kde také vystudovala gymnázium. Její mládí může dost dobře připomínat začátek pohádky, kterou by si zajisté přála prožít leckterá dívka. Štěstí se na ni totiž usmálo už když studovala. „Jako studentka gymnázia jsem si přivydělávala v Bílé labuti, kde jsem chodila tzv. přehlídky na patře. Nikdo mě neobjevil – jednoduše jsem tam jednoho dne napochodovala a zeptala se, jestli by o mě neměli zájem,” prozradila Kornová v rozhovoru pro web idnes.cz.

Ona sama by se přitom nikam „necpala“, ale lidé z jejího okolí ji k tomu nabádali. Už jako malá se modelkou sice stát toužila, nicméně by ji ani ve snu nenapadlo, že se jí to jednoho dne splní. Po gymnáziu nastoupila jako úřednice do banky, což ale nebyl ten směr, kterým by se chtěla vydat, a tak šla zase zkusit štěstí.

Návrat do Čech, láska s Kornem a nemoc syna

„Nezbylo mi nic jiného než jít do ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury) a zaklepat na dveře, jestli by náhodou... Tenkrát nebyla žádná Miss, ze které se dnes rekrutují modelky, musela jsem si pomoci sama. A ono to vyšlo,“ popisuje to, jak vstoupila do světa modelingu a také jak se poznala s dalšími kráskami Martinou Zbořilovou (dnes Formanovou) a Ladou Prosovou.

Zdálo se, že ideálnější už to být nemohlo, ale přišla další nabídka. A to od samotného Jiřího Korna, jestli by s ním výše zmíněná děvčata nechtěla vystupovat v jeho silvestrovské show. Respektive mu dělat křoví. „Byla jsem jak u vytržení, s námi tam byl Karel Gott, Miloš Kopecký... Tehdy vznikla spolupráce s Jirkou. Pak jsem „modelkovala“ asi rok ve Vídni, kde mě zastihl 89. rok, a tak jsem se vrátila domů. Znova se potkala s Jirkou a... stala se manželkou a matkou,” shrnula poněkud rychle svůj život Kornová.

Kateřina se ze své modelingové poutě vrátila v roce 1989, o Vánocích se s Jiřím potkali a už spolu zůstali. Zanedlouho se jim narodil syn Filípek. Tady ale pohádka končí. Filípkovi totiž velmi brzy byla diagnostikována dětská mozková obrna, která se u něj projevovala hlavně na dolních končetinách.

Milující matka Kateřina se ale rozhodla boj s nemocní nevzdat, a tak se jí skrze velkou trpělivost a lásku podařilo, že Filípek začal chodit. Mezitím se narodila ještě dcera Kateřina, kterou maminka do péče o nemocného bratříčka také zapojila.

Manželství jí nevyšlo, radost jí dělají děti

Později se ukázalo, že to bylo to nejlepší, co mohla podniknout, protože s Jiřím manželství nevydrželo, rozvedli se a ona se o Filípka starala sama. Aby toho nebylo málo, projevila se u něj ještě porucha autistického spektra a epilepsie. I v těchto dobách jí pomáhala její dcera. Kornová totiž rázně odmítala dát syna do jakéhokoliv ústavu.

I přesto, že se s Kornem rozvedli, vycházejí spolu dobře. „S Jirkou máme dnes opravdu pěkný vztah, který jsme udrželi kvůli dětem. Za ta léta se to jen potvrdilo,“ uvedla pro web Prima Ženy. Nicméně na vztahy Kateřina i nadále štěstí neměla. Rozpadlo se i její druhé manželství s Jiřím Pařízkem. Radost jí však v životě dělají její děti. O Filípka se láskyplně stará dodnes, k tomu je díky dceři Kateřině také šťastnou babičkou.

Ve svých sedmapadesáti letech vypadá někdejší modelka skvěle. I přesto, že už nemá figuru jako zamlada, svým šmrncovním stylem dokáže nějaký ten nedostatek chytře zamaskovat.

