27. 2. 2024

Je tomu už přes třicet let, co z televizních obrazovek poprvé zaznělo “fuchtle jedna tříbarevná”. Vesnické babky tak častovaly inženýrku Gábinu Tejfarovou, kterou ztvárnila Kateřina Lojdová. Ta ale pověsila herectví na hřebík. Do kapsy nicméně hluboko nemá.

Po skončení natáčení skončila i Kateřina Lojdová. S herectvím sekla a vrhla se do politiky, kde měla velké ambice. V roce 1992 se podařilo být zvolena ve volbách do České národní rady (o rok později již Poslanecká sněmovna) za ODA (Občanská národní aliance). V této straně zůstala až do konce svého funkčního období v roce 1996.

Posléze se snažila kandidovat znovu, ale sněmovní volby jí nevyšly. Nicméně z politiky úplně nezmizela, podílela se na předvolebních spotech a později působila i na postu poradkyně ministra pro životní prostřední Jiřího Skalického. V roce 1997 se stala tiskovou mluvčí Občanské národní aliance.

Tím byla ale její politická kariéra i po té filmové sečtena. V roce 1998 se ještě mihla v komedii Tanec kolem zlatého vejce a v roce 2001 v detektivce Nikdo neměl diabetes. Poslední větší prostor před kamerou měla v roce 2016, kdy šel do kin dobový snímek Masaryk, kdy ztvárnila manželku prvního československého prezidenta, kterého hrál Oldřich Kaiser. Letmo jste ji mohli zahlédnout v seriálu Zločiny velké Prahy, jinak se dnes z hereckého odvětví věnuje už jen dabingu.

Manžel velvyslancem ve Francii

Zlom v jejím životě však nastal, když se seznámila se svým budoucím manželem. Mediálním podnikatelem a finančníkem Michelem Fleischmannem. Ten se po emigraci do Francie navrátil do rodné vlasti a s Lojdovou povili dva potomky – dceru Kláru a syna Maxe, kteří jsou dvojčata.

Holubičky ale v Česku moc nepobývají, Fleischmann získal v roce 2020 místo velvyslance ve Francii a i jejich dcera Klára studuje na tamní univerzitě Sorbonně řízení a inovace. Ani syn Max nepokulhává ve vysokých ambicích, vydal se na studia architektury.

Bylo tedy velkým vzrušením, když se Lojdová objevila po boku partnera na veřejnosti. Stalo se tomu tak na premiéře filmu Kolo zázraků v roce 2018, kam vyrazila společně s manželem. Bývalá herečka a politička je jinak v současné době maminkou a hospodyňkou na plný úvazek. Tato role jí údajně maximálně vyhovuje.

Žena mnoha talentů

Koneckonců hnout brvou ani nemusí, její manžel vydělává peněz dost. Nicméně i když práci nepotřebuje, věnuje se i tak rekonstrukcím bytů a domů, má prý stále nutkání a potřebu něco organizovat. “Vyzkoušela jsem si politiku, byznys a i umělecký svět. V politice jsem byla poslankyně a poradkyně ministra, místopředsedy vlády, v umělecké sféře jsem byla hlasatelka a herečka v divadle i u filmu. Taky jsem si vyzkoušela práci produkční a měla svou galerii, což byl byznys. Dělala jsem šéfredaktorku časopisu, učila na konzervatoři a dalších několik povolání,” prozradila Lojdová před pár lety v rozhovoru pro idnes.cz.

A co dělá inženýrka Tejfarová dnes? “Posledních deset let se už věnuji rekonstrukcím domů a bytů v Čechách, ve Francii, v Chorvatsku, takže je toho hodně. Mám ráda pestrost a asi i proto mi herectví vyhovovalo, protože pokaždé točíte něco jiného a začínáte znova od nuly. Teď do toho ještě studuji psychoterapii. Už mám dokončený první rok studia. Konečně to bude takové klidnější povolání, na stará kolena. Vedle toho píšu fejetony,” vypráví Lojdová, která je ženou mnoha talentů.

