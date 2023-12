Externí autor 31. 12. 2023 12:04 clock 2 minuty video

Přestože se před kamerou dávno nepohybuje, diváci ji dodnes milují. A to hlavně kvůli její roli inženýrky Gábiny Tejfarové z komedií Slunce, seno. Co ale Kateřina Lojdová dělá dnes a jak vypadá?

Kateřina Lojdová se narodila 2. března 1961 v Praze do umělecké rodiny. Její maminka byla výtvarnice a otec hudebník, bylo tak jasné, že se i ona vydá uměleckým směrem. Vystudovala herectví na DAMU a produkci na FAMU. Před kamerou se poprvé objevila v roce 1983 a následně ztvárnila několik menších rolí. Její sláva rapidně stoupla až v roce 1987, kdy přišla její vůbec nejznámější filmová úloha.

Nenáviděná Tejfarka

Zdeněk Troška Kateřinu Lojdovou obsadil do role krásné mrchy Gábiny Tejfarové ve své komedii Slunce, seno a pár facek. Ta se v Hošticích postarala o pořádné pozdvižení, když do malé vesničky vtrhla jako uragán, protože si přišla pro Béďu, otce své dcery. A diváci Kateřinu v roli „fuchtle jedný tříbarevný”, jak filmoví obyvatelé Hoštic Tejfarce říkali, naprosto milovali.

Je ale pravdou, že nebýt její maminky, do filmu by se pravděpodobně vůbec nedostala. Jak totiž kdysi v jednom z rozhovorů prozradila, její maminka v té době udržovala poměr s autorem scénáře Petrem Markovem, který přispěl k tomu, že byla herečka do role obsazena. Nakonec se režisérovi Zdeňku Troškovi natolik v úloze zalíbila, že ji obsadil i do pokračování s názvem Slunce, seno, erotika.

Další kariéra

Svět filmu ale nakonec Kateřina Lojdová opustila. Už na začátku 90. let začala laškovat s politikou a následně se stala poslankyní parlamentu České republiky, v němž působila až do roku 1996. I pak se ale věnovala politické činnosti.

Práce se zcela vzdala poté, co se s manželem Michalem Fleischmannem dočkali dvojčat Maxe a Kláry. Herečka se rozhodla, že zůstane v domácnosti, aby mohla veškerý čas trávit právě s dětmi.

Umí vydělat peníze

Po mateřské dovolené byla majitelkou sítě prodejen s keramikou. A začala rozvíjet svůj designérský talent. Nakonec se začala věnovat bytovému designu a v něm si libuje dodnes. Podílí se na rekonstrukcích bytů, domů a chalup, a to nejen v Česku, ale také ve Francii. Na svou ikonickou roli Gábiny Tejfarové ale dodnes ráda vzpomíná.

close info Profimedia zoom_in Takhle Kateřina Lojdová vypadá dnes

