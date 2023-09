Příznivci Troškovy trilogie Slunce, seno… si jistě vybaví hlášku „Paní inženýrka, to je něco. Auto má z Tuzexu, peněz jako šlupek…“, když Tejfarka ve svém fiátku vzbudila pořádný rozruch v Hošticích. Ani dnes její představitelce „šlupky“ nechybí, stříbrné plátno ale vyměnila za jiný život…

Možná víte, možná ne

Jméno herečky, která ztvárnila svůdnou inženýrku Gábinu Tejfarovou v Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika je Kateřina Lojdová. Možná za zmínku stojí, že zhruba rok poté, co Kateřina ze světa filmu odešla, se stejné jméno začalo objevovat v „účinkují“ v mnoha televizních filmech a především seriálech. Proč to stojí za zmínku? Protože není úplně obvyklé, aby se v jedné zemi ve stejnou dobu objevily herečky stejného jména. A protože především v minulosti tak docházelo k záměnám. Ani obě „Kateřiny“ o sobě dlouho nevěděly. Po letech zjistily, že jsou vzdálené příbuzné. Druhá Kateřina Lojdová (*1977) je mladší a jejím manželem byl Ondřej Sokol. Kromě divadelních a filmových rolí nadabovala mnoho známých postav z filmů a seriálů.

Ale zpět ke Kateřině – inženýrce Tejfarové.

K filmu a od filmu

„Hoštická“ Kateřina Lojdová se narodila hudebníkovi Rudolfu Lojdovi a výtvarnici Ludmile Šoršové v Praze dne 2. března 1961. Na DAMU vystudovala herectví, na FAMU pak produkci a řízení. Krátce účinkovala v Ústeckém divadle, působila jako televizní hlasatelka a moderátorka. Přestože ani její filmová kariéra není dlouhá a pokrývá zhruba deset let, můžeme ji znát z filmů třeba Anděl svádí ďábla (1988) jako sekretářku Kateřinu, nebo Elišku z Chobotnice z II. patra (1986). Prostitutku Angelu si zahrála v seriálu Slavné historky zbojnické (1985), milenku Editu pak hrála v Chlapci a chlapi (1988).

Jak samá říká, když jí přišla nabídka na roli v Slunci, senu… hned věděla, odkud vítr vane. Její maminka totiž byla v té době hodně, ale hodně blízkou přítelkyní autora scénáře Petra Markova. Po „…erotice“ (1991) našla pověstný hřebík, na který herecké řemeslo pověsila. Přesto si i poté ještě zahrála, třeba ve filmu Nikdo neměl diabetes (2001).



Po sametové revoluci si zvolila svůj vlastní scénář a jako i jiné tváře z naší kultury se dala do politiky. V roce 1992 byla za Občanskou demokratickou alianci zvolená do České národní rady. Po její transformaci za stejnou stranu až do roku 1996 zasedala v Poslanecké sněmovně. Pokud jde o politiku, byla poradkyní ministra životního prostředí Jiřího Skalického, od roku 1997 tiskovou mluvčí ODA. Zároveň se věnovala i keramice a vlastnila síť prodejen.

Poklidným rodinným životem začala žít, když jí zkřížil cestu, jak se říká, princ na bílém koni. Byl jím Michel Fleischmann, mediální podnikatel a finančník. Spolu mají dvojčata Maxe a Kláru. Kateřina se věnuje i rekonstrukcím bytů a domů.

