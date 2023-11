Kateřina Průšová, Miss České republiky roku 2002, se blíží k významnému životnímu jubileu. Už 1. prosince oslaví 40. narozeniny. Jak dnes vypadá výjimečná žena, která si získala srdce veřejnosti svou krásou a grácií? Postavu ji závidí i slavnější modelky!

Již je to přes dvacet let, kdy Kateřina Průšová triumfovala v soutěži Miss České republiky, a to navzdory své zlomené ruce. Na otázku, jak vzpomíná na tento večer, odpovídá médiím s hlubokým nádechem: „No to víte, že jo. Šestého dubna to bylo dvacet let, a musím říct, že na ten večer vzpomínám s obrovskou nostalgií. Jsem moc ráda, že jsem toho byla součástí, protože Miss České republiky je podle mě fenomén a já patřím do jeho historie.“

Sleduje už jen Miss Czech Republic

Dnes Kateřina udržuje spojení se světem krásy a elegance prostřednictvím sledování soutěže Miss Czech Republic. „Upřímně musím říct, že sleduju pouze Miss Czech Republic, a to díky tomu, že se kamarádím s Taťánou Makarenko, která je prezidentkou soutěže. Mám Táňu moc ráda. Ona pro tu soutěž žije a dělá ji výborně. Jinak se v tom už ztrácím,“ sdílí Kateřina. Před lety však byla ve světě krásy a módy jako doma, jak ukazuje i tento rozhovor.

Zdroj: Youtube

Svou kariéru modelka rozšířila o oblast produkce a organizace. Pořádá například talentovou soutěž pro děti ve věku 6 až 10 let s názvem Sluníčko roku.

Nicméně její život není pouze o kariéře a glamouru. V soukromém životě Kateřina Průšová si přeje jediné, založit rodinu. „Těhotná nejsem, ale chtěla bych co nejdřív rodinu. Můj sen nikdy nebyl mít rodinu až ve čtyřiceti, ale prostě přírodu nemůžeš oblafnout,“ přiznává s nadějí v očích.

Kateřina již přitom byla vdaná, a to za podnikatele Vladimíra Konvalinku, jejich manželství bohužel vydrželo jen dva roky a v roce 2010 se rozvedli.

close info Stary Jindrich / CNC / Profimedia zoom_in Kateřina Průšová v roce 3009

Má dokonalou postavu

Modelingová ikona přijímá proměny s přibývajícími léty s elegancí sobě vlastní a zdravým sebevědomím. „Cvičím, ale myslím, že i kdybych necvičila, měla bych ji dobrou. Mám to v genech, za což vděčím rodičům. Jinak jsem ze sportovní rodiny, celý život sportuju, je to můj životní styl,“ říká.

Svůj přístup k modelingové kariéře a životu obecně shrnuje s nadhledem. Modeling dala na druhou kolej a naplno se věnuje produkci. Cvičením se už jen udržuje ve formě a jak říká, taková je i její životní filozofie.

Již 1. prosince oslaví Kateřina 40. narozeniny. Blížící se čtyřicítka ji nevystrašila, naopak ji inspiruje. „Budu mít doufám brzy rodinu, budu šťastná a spokojená. Kariéru jsem měla slušnou, jsem chytřejší, rozumnější a vím, co už v životě chci,“ uzavírá s optimismem a očekáváním toho, co jí přinese další etapa života.

close info Profimedia zoom_in Kateřina Průšová v roce 2022

Kateřina Průšová si tak vytvořila životní příběh plný pestrých etap, od vítězství v Miss České republiky přes modelování až po organizaci soutěží a přání založit vlastní rodinu. Její životní cesta oslovuje nejen fanoušky krásy a modelingu, ale i ty, kdo hledají inspiraci v odvaze čelit novým výzvám a změnám s elegancí a pozitivním přístupem.

