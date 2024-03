Jméno modelky Kateřiny Sokolové známe již od roku 2007, kdy se stala Miss České republiky. Za 34 let života toho ale tato kráska zvládla skutečně mnoho. Co dnes Kateřina dělá? Oceňována je zejména její filantropická činnost – je zakladatelkou nadačního fondu AutTalk na podporu rodin autistů.

Kateřina Sokolová pochází z Přerova a modelingu se věnovala již od 14 let. Česká veřejnost se o této mladé krásce dozvěděla v jejích 18 letech, kdy získala titul královny krásy. Kromě toho získala i ocenění Miss Bohemia a Miss Silueta, na Miss World v Číně ale mezi patnáct finalistek již nepostoupila.

Kariéra modelky

Úspěchu v modelingu Kateřina dosáhla již jako mladá a od svého vítězství tak cestovala nejen po naší republice, ale po celém světě. Své jméno spojila s mnoha významnými českými i světovými značkami a objevila se na obálkách mnoha časopisů, kromě jiných Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan i Playboy a stála před objektivy mnoha známých našich i světových fotografů.

Nebyla to ale jen móda a krása, co tuto vystudovanou inženýrku ekonomie proslavilo. Poté, co vystudovala cestovní ruch na Vysoké škole obchodní v Praze, svět se jí otevřel i díky jazykové vybavenosti.

Kromě modelingu si Kateřina Sokolová zahrála i ve filmech. Například v česko-čínském seriálu Last Visa, v čínském pořadu Day Day Up a často byla hosty oblíbeného formátu talk-show.

Autismus a postupná filantropie

Kateřinin mladší bratr Radovan trpí těžkou formou autismu, proto se modelka začala této nemoci věnovat. Se svým otcem Janem Sokolem založila v roce 2015 nadační fond AutTalk, který podporuje rodiny autistů. Zabývá se nejen osvětou široké veřejnosti, ale i finanční podporou rodin, které pomoc potřebují, a obdobných organizací působících v oblasti autismu.

Před třemi roky Kateřina za tuto filantropickou činnost získala ocenění Youth Heroes Award a ocenění Osobnost filantropie 2021.

Na rozhovor s ní na toto téma se podívejte zde:

Kromě této činnosti se bývalá miss věnuje i privátním prodejům umění pro aukční síň a galerii, rozhodně tedy nezahálí.

Na modeling také zcela nezanevřela: „Já si myslím, že modeling je určitě skvělá část mého života, která mi hodně dala. Procestovala jsem celý svět a seznámila jsem se díky tomu se spoustou zajímavých lidí. Ale myslím si, že v určitém věku je čas posunout se dál a využít všechny ty svoje kontakty a možnosti. Jsem ráda, že se mi to povedlo takovýmhle způsobem přetavit,“ říká Kateřina o svém nadačním fondu. Stále cítí potřebu o této nemoci hodně informovat, v naší zemi zejména.

Naplněný osobní život

Právě v posledních týdnech médii proběhla zpráva, že Kateřina čeká svého prvního potomka. Otcem je její přítel, o téměř čtvrt století starší podnikatel Martin Wichterle, který má ze svého bývalého manželství již tři děti. Martin Wichterle je vnukem slavného vynálezce Otty Wichterleho, který se proslavil objevem kontaktních čoček.

Kateřina Sokolová se na své dítě, dceru, velmi těší, jak se svěřila i na svých sociálních sítích, kde sdílí novinky se svými fanoušky. Narození dcerky čekají letos v létě.

„Už se těším na novou životní roli. Mému nadačnímu fondu se plánuji věnovat i nadále. Stejně tak i privátním prodejům v umění, ale samozřejmě jen tak, jak mi moje mateřské povinnosti dovolí. Moje děťátko a jeho potřeby pro mě budou na prvním místě,“ svěřila se Kateřina médiím.

Svého obratu v životě nelituje. Jak řekla, čas by vracet nechtěla: „Když se podívám na sebe třeba ve dvaceti, v pětadvaceti a srovnám to, jak se cítím teď, díky zkušenostem, které jsem nabrala, mám mnohem větší sebedůvěru. Mnohem víc si věřím nebo mnohem víc vím, kdo jsem a co chci, co nechci, kam jdu. Takže já se naopak s přibývajícími zkušenostmi cítím lépe. Sice vrásky přibývají taky, ale fakt bych se nevrátila.“

