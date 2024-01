close info Profimedia

Elena Velímská 20. 1. 2024 19:50 clock 2 minuty

Do tváře jí čas vepsal pár vrásek, je to ale stále stejná Kateřina. Na cestu, kterou se vydala jako dívka se vrátila po velké objížďce, na kterou ji možná poslala korunka krásy, kterou si na své blonďaté kudrny nasadila, když jí bylo 19. Vedla do kopce i z kopce, ale našla na ni to, co ji naplňuje.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít