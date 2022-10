Nešťastné manželství Kateřiny Veliké: Petr III. měl zvrhlé záliby i intimní vadu

Natálie Borůvková

Jak žila Kateřina Veliká?

Kateřina Veliká byla ženou plnou rozporů. Ani její manželství nebylo šťastné. Petr III. měl zvrhlé záliby i intimní vadu.

Nestoudné činy Kateřiny Veliké údajně dlouho zastiňovaly její úspěchy. Díky nim pak dostala přízvisko "Veliká".

Nešťastné manželství Kateřiny Veliké

Kateřina Veliká vládla Rusku v letech 1762-1796. Za své vlády byla více než aktivní. Prosazovala osvícenské ideály, rozšiřovala hranice své říše, stála v čele soudních a správních reforem, zabývala se očkováním.

Spravovala rozsáhlou sbírku umění, která se stala základem jednoho z největších světových muzeí, vyměňovala si korespondenci s takovými filozofy, jako byli Voltaire a Dennis Diderot. Dokonce psala opery a pohádky pro děti. Založila první státem financovanou školu pro ženy, vypracovala vlastní právní kodex a prosazovala národní systém vzdělávání.

Snad nejpůsobivější je, že císařovna, která se narodila jako prakticky nemajetná pruská princezna, vládla po tři desetiletí, přestože neměla žádný nárok na korunu.

Manželství Kateřiny s Petrem III. bylo od počátku bouřlivé. Přestože byla mladá pruská princezna urgována, aby co nejrychleji zplodila dědice, trvalo dlouhých osm let, než se jim podařilo potomka zplodit. Někteří historici se domnívají, že Petr nebyl schopen manželství naplnit, jiní si myslí, že byl neplodný.

Manželství Petra i Kateřiny bylo také až zoufale nešťastné. Oba si tak svou nespokojenost kompenzovali mimomanželskými aférami. Ona se Sergejem Saltykovem, ruským vojenským důstojníkem. Když se Kateřině v roce 1754 narodil syn Pavel, dokonce se šuškalo, že jeho otcem je právě Saltykov.

Sama Kateřina pak ve svých pamětech tuto fámu potvrdila a dokonce uvedla, že sama císařovna Alžběta, teta Petra III. dala jejímu vztahu se Saltykovem požehnání. Historici si otcovstvím Petra III. nejsou jistí ani dnes, dokonce se spekuluje, že Petr III. nebyl otcem žádného z jejich čtyř dětí.

Petr III. měl zvrhlé záliby i intimní vadu

Kateřina však měla pro své jednání přece jen pádný důvod. Už svatební noc s jejím manželem byla předurčením nefunkčnosti, která se táhla po celý jejich vztah. O svatební noci se Petr III. vytratil, aby si užil s kamarády a vojáky, pro které měl údajně velkou slabost.

Sexuální život však nenaplnil ani posléze. Trpěl fimózou. Intimní vadou v podobě zúžené předkožky. Ta by se sice dala vyřešit operativně, Petrovi III. se do ní však mnoho let vůbec nechtělo.

