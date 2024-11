Kateřinu Macháčkovou znáte ze seriálů jako starší dámu. Podívejte, jak krásná byla zamlada

Kateřina Macháčková (74) je uznávaná česká herečka, pedagožka a publicistka. Většině lidí se ale zaryla do paměti jako učitelka Králová v seriálu Život na zámku. Je to také dcera legendárního režiséra Miroslava Macháčka (†68). Podívejte se na to, jak krásná byla zamlada.

Věk by jí nikdo netipoval Kateřina Macháčková se narodila v roce 1949 v Praze a její otec byl legendární režisér Miroslav Macháček a maminka známá operní pěvkyně Věra Štíbrová. Herečka v listopadu oslavila 74. narozeniny, ale na svůj věk vůbec nevypadá. Ba naopak si stále udržuje mladistvý věk, který by jí mohla kdejaká kolegyně v jejím věku závidět. "To, že vypadám mladě, je asi tím, že mám infantilního ducha," nechala se slyšet pro Rozhlas.cz. V roce 1972 ukončila DAMU a nastoupila do angažmá v pražském Divadle S.K. Neumanna, což je dnešní Divadlo pod Palmovkou. Vyučovala herectví na Pražské konzervatoři a věnovala se literární činnosti. Spolupracovala také s hereckým velikánem Vladimírem Menšíkem, na kterého dodnes vzpomíná. "Vláďa byl mimořádný, báječný člověk. Poprvé jsem s ním dělala někdy mých 22 letech malou televizní komedii Jsem přece šofér. Mého partnera tam tenkrát hrál Jirka Hrzán a mého otce právě Vláďa Menšík. To bylo moje první setkání s ním a bylo to úchvatné. Znám ho tedy v podstatě od svých brzkých začátků až po poslední věc, kterou točil. Tam už ho vozili z Thomayerovy nemocnice v sanitce," zavzpomínala v rozhovoru. Kateřinu Macháčkovou hrozně ve škole bavila matematika, ale nakonec se vydala hereckou cestou. "Bavila mě moc matematika. Ale šla jsem přímočarou cestou k divadlu," řekla v rozhovoru pro Blesk.cz. Herečka měla geniální rodiče, ale sama přiznala, že vztah ke svému otci si dokázala najít až po jeho smrti. close Magazín Kdo se narodil v tomto znamení, je šťastný člověk. Ještě do konce roku 2024 zažije průlom v práci Vztah k otci si našla až po jeho smrti Kateřina Macháčková v dětství nestrádala a měla všeho dostatek. Přesto jí možná chyběla ta pravá otcovská láska. "Táta byl v podstatě morous i v soukromí. Bezděčně ty věci byly vtipné, ale to se zase člověk nemohl smát. Byl vždycky takový spíše zarputilý. Koupil si chalupu někde v Chodské Lhotě proto, aby se s nikým z nás neviděl," zavzpomínala na svého otce. Kateřina Macháčková kromě hereckého talentu, objevila v sobě lásku k psaní. Jednalo se o různé fejetony, adaptace divadelních her nebo knihy Zápisky z blázince či Útěk z ráje. "Kde se vzalo nutkání k psaní? To bylo v období života ženy-herečky po čtyřicítce, kdy nejsou role a cítí se jako taková, že skončila kariéru. Tak jsem si obarvila vlasy nazrzavo, šla jsem ke kartáři a ten mi vyložil, že bych měla psát. Druhý den jsem si koupila počítač a za tři dny začala psát, nejdřív fejetony," řekla s úsměvem. V té době zemřel její milovaný otec Miroslav Macháček a ona našla mezi jeho věcmi deník z doby, kdy byl hospitalizovaný v psychiatrické léčebně. Deník nejdříve zdigitalizovala a následně ji kamarád přesvědčil ke knižnímu vydání, které mělo u lidí ohromný úspěch a Kateřina byla velmi ráda, že poslechla rady svého kamaráda. "K tátovi jsem získala bližší vztah, až když umřel. Uspořádávala jsem pozůstalost a dostala se k deníku Zápisky z blázince. Potom jsem z toho vydala knihu. Tam jsem se s ním nějak sblížila. Nikdy jsem například nevěděla, jaký ke mně měl vztah. V pozůstalosti jsem pak našla všechny moje fotografie, dopisy, kritiky, zprávy o synovi, dceři. Zjistila jsem, že měl ke mně úplně jiný vztah, než jaký jsem si dovedla představit. Hluboký, blízký," doplnila. close Magazín Herec Václav Neužil má za manželku Stárkovou. Až uvidíte její foto, budete zmatení. Dojde to jen chytrým! gallery 4 Paní učitelka v Životě na zámku Kateřina Macháčková má z prvního manželství s Petrem Svojtkou syna Petra Svojtku ml. a z druhého manželství s Ivanem Zmatlíkem dceru Helenu. Do třetice všeho dobrého do toho herečka ale nepraštila. "To, myslím, opravdu nehrozí, to už jde dávno mimo mě. Jsem ráda sama," svěřila se pro Blesk.cz. Většina lidí si Kateřinu Macháčkovou pamatuje z legendárního seriálu Život na zámku. I po tolika letech ho stále televize občas reprízuje a Kateřina si ho ráda pustí. "Ano, v neděli si vždy udělám kávu, sednu si a dívám se. Je to takové nostalgické vzpomínání, ale je to vtipné, lidi tam moc príma hrají," řekla s tím, že role přišla v pravou chvíli. "Nabídka mi přišla ve věku, kdy herečky už v podstatě moc nevystupují. Já jsem tehdy začala fušovat do psaní a obsazení mi pochopitelně zkvalitnilo i herecké jméno," dodala sympatická herečka Kateřina Macháčková. Zdroj: Rozhlas.cz, Blesk.cz 