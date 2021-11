V Číně byli kati považováni za umělce. Krutost mučení dovedli k dokonalosti

Stětí hlavy bylo považováno za ponižující smrt.

Když počátkem 17. století dorazili do Číny jezuitští misionáři, nestačili si divit, jaká je tu nízká kriminalita. Důvod pochopili až poté, co na vlastní oči viděli veřejnou popravu zvanou "rozkrájení na tisíc kousků". Naprosto je to šokovalo.