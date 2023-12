Katka Bradáčová, zřejmě nejslavnější feťačka Česka, se zapsala do povědomí veřejnosti díky dokumentu Heleny Třeštíkové. Dnes šestačtyřicetiletá žena nijak svůj osud nezměnila: Pokračuje ve svém tragickém osudu a pohybuje se na okraji společnosti. Co dnes dělá a jak vypadá?

Dramatický příběh Katky Bradáčové, zmapovaný v dokumentárním filmu Katka od Heleny Třeštíkové, stále rezonuje, i když od premiéry uplynulo již přes 15 let. Katka, i před svou padesátkou, stále bojuje již přes dvacet let s démonem drogové závislosti. Není chopna se z kola dostat ven.

close info MALL.TV, CC BY-SA 2,5 zoom_in Narkomanka Katka ve svých 19 letech. Tehdy ještě mluvila o své budoucnosti s nadějí.

Jak se Katka dostala do povědomí veřejnosti

Helena Třeštíková začala dokument natáčet v roce 1996, kdy bylo Katce pouhých 19 let. Časosběrný dokument sleduje její život po dobu třinácti let, od léčby v terapeutické komunitě v Němčicích po návrat do ulic Prahy. I přes opakované pokusy o odvykání drogám se Katce nikdy úplně nepodařilo uniknout ze spárů závislosti. Dokonce ani těhotenství ji nezastavilo v užívání drog, v prostituci a krádežích, a tak její dcera Terezka dnes vyrůstá v péči babičky.

Břemeno nese i její dcera

Odebrání rodičovských práv v roce 2010 představovalo další bolestivý moment v životě Katky. Její dcera Terezka, nyní patnáctiletá, žije s babičkou a snaží se vést normální život. Na svém TikTok účtu sdílí nejen kousky svého každodenního života, ale také vyjadřuje lásku a sílu těm, kteří zažívají podobné obtíže. „Chci do světa posílat lásku a sílu těm, kteří to mají podobné jako já, nebo těm, co to potřebují. To, jakou mám biologickou maminku, mě velmi mrzí. Já ale nejsem ona a ani nikdy nebudu,“ vyjádřila se Terezka v létě pro Blesk.

Jak žije dnes?

Ozvěna Katčina příběhu nekončí u filmového plátna. Nedávné zprávy z médií potvrzují, že Katka stále čelí boji se závislostí a nedávno byla spatřena v pražských ulicích, kde se pod vlivem narkotik pohybuje ve známém parku Mrázovka na Andělu.

Informace od zdroje blízkého Katce naznačují, že ani přes několik let života mimo ulice není schopna úplného zotavení. Drogy jsou pro ni zkrátka životní úděl.

Drobné náznaky v minulosti ukázaly, že Katka přerušila své nelegální aktivity a hledala pomoc v metadonové léčbě. Tyto světlé chvilky však nikdy netrvaly příliš dlouho, a Katka se opět ocitla ve stínu své závislosti. Nedávné zprávy o jejím zdravotním stavu, konkrétně cirhóze jater, poukazují na vážnost situace.

close info Facebook/KATKA/Moni Mili‎ zoom_in Katka bohužel svůj osud zlomit nedokázala...

Příběh Katky Bradáčové je připomínkou obtížné cesty boje s drogovou závislostí a nedokázání se vymanit z jejích spárů. Ačkoliv dnes stále žije na okraji společnosti, její příběh stále rezonuje s lidmi, kteří si uvědomují krutou realitu drogové závislosti a hledají cestu k uzdravení.

Na starší dokument o Katce se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.extra.cz, www1.pluska.sk, www.blesk.cz