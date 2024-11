Externí autor 4. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Ranní káva mnohým z nás nahrazuje snídani. Spousta lidí si bez ní neumí představit den. Je ovšem skutečně nebezpečná pro naše zdraví? Hrozí dehydratace nebo infarkt?

Dehydratace z kávy

Poměrně rozšířeným varováním je, že je potřeba ke kávě vypít sklenici vody, jinak hrozí dehydratace. To ovšem není pravda, nebo ne celá. Není snadné dospět k vysušení organismu pomocí nápoje, který z devadesáti pěti procent tvoří voda. To už by chtělo nemalé odhodlání.

Trik s vysoušením těla spočívá v tom, že kofein je diuretikum. To znamená, že nutí člověka si jít odskočit a zrychleně odplavuje vodu z těla. Tento účinek využívají někdy lidé, když chtějí hubnout.

Aby ale tento efekt ovlivnil vaše zdraví, museli byste pozřít přes čtyři sta miligramů kofeinu, což je zhruba pět šálků kávy během jednoho dne. Obvykle ani ti největší nadšenci nevypijí tolik, takže zrovna dehydratace příliš nehrozí.

Psychické zdraví

Škodlivost kávy spočívá v něčem trochu jiném. Kofein totiž může způsobovat neklid, nervozitu a především potíže se spánkem.

Pokud vás nic z toho netrápí, můžete kávu využívat efektivně jako povzbuzující prostředek, který nám umožňuje pracovat do večera a být výkonnější.

Ale při nadměrném požívání nebo přítomnosti jiných zdravotních potíží nás káva oslabuje. Vyvolává bušení srdce, někdy i úzkostné nebo panické ataky. Nekvalitní spánek, zaviněný příliš velkým množstvím kofeinu, nežádoucí účinky ještě umocňuje.

Srdce také zatěžuje a škodí mu stresový hormon kortizol, jehož hladinu kofein zvyšuje.

Proto, pokud vás takovéto projevy trápí, nepijte kávu později než ve dvě hodiny odpoledne. Tak má organismus čas se vypořádat s kofeinem dřív, než půjdete spát.

Pravděpodobnost infarktu

Míra toho, nakolik káva může ucpávat a zanášet cévy, hodně závisí na způsobu přípravy.

Vědci ve Švédsku zjistili, že podstatné je filtrování. To nepustí do výsledného nápoje škodlivé látky, které zvyšují míru špatného LDL cholesterolu – ten ohrožuje cévy a srdce a násobí riziko infarktu.

Zároveň při pražení kávy vzniká látka akrylamid, která je karcinogenní, tedy zvyšuje riziko rakoviny.

Závěrem tedy je, že nejhorší pro naše zdraví je káva připravená „na turka“. Tato hrubá káva nám do těla kromě žádoucího kofeinu dostane všechny možné nezdravé substance. Je proto mnohem lepší si pořídit frenchpress nebo pít zkrátka jakoukoli filtrovanou kávu, abyste si mohli svůj oblíbený nápoj užívat v jeho příjemnější variantě.

Při umírněném pití dokonce může káva poskytovat zdravotní benefity. Obsahuje antioxidanty, které v těle působí proti volným radikálům. Dále v kávě najdeme některé minerály a vitaminy, například draslík, hořčík, mangan, fosfor a vitaminy skupiny B. Takže úplně zavrženíhodné pití kávy v žádném případě není.

Se správnou přípravou se nemusíte kávy vzdát – jen je důležité nepřekročit rozumnou míru čtyř až pěti šálků, jste-li jinak zdraví.

