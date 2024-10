Externí autor 7. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Češi jsou milovníci kávy a jen málokdo si umí představit ráno bez pořádného šálku silné kávy. Samotná káva nám dodá energii a v přiměřené míře není zdraví škodlivá. Ovšem řada lidí si přidává do kávy produkt, který může vážně ohrozit naše zdraví. O co se jedná?

Káva jako prospěšný nápoj

Káva je jeden z nejoblíbenějších nápojů na světě a Češi ji doslova milují. Navíc je našemu zdraví velmi prospěšná, pokud ji konzumujeme v přiměřeném množství. Lidské tělo si s kofeinem dokáže velmi dobře poradit. To koneckonců konzumenti kávy moc dobře ví, protože po pár locích je únava pryč a vy se dokáže mnohem lépe soustředit.

Přiměřené množství kávy jsou zhruba 3–4 šálky denně. Kofein příznivě stimuluje funkce našeho mozku. Zlepšuje koncentraci, kognitivní schopnosti a vstřebávání informací. Mimo jiné také zrychluje srdeční tep, práci střev a můžete ho koupit i v tabletách. Dlouhodobé, ale přiměřené užívání kofeinu je tak našemu zdraví velmi prospěšné.

„Káva nám pomáhá od náhlé únavy a dočasně povzbuzuje metabolismus. Pár šálků denně tedy rozhodně není žádným zlem pro vaše tělo, spíše naopak. Konzumujte kvalitní kávu, abyste z ní měli co největší požitek. A také nezapomínejte na to, že i dobré může ve velkém škodit," shodují se odborníci.

Málokdo ale možná tuší, že káva snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, také cukrovky a dokonce i některých druhů rakoviny. Lékaři ale upozorňují na to, že by se káva neměla pít na lačný žaludek. Může to totiž vést k zažívacím potížím nebo vředům. Ideální je nedávat si do kávy cukr a mléko, protože to jsou zbytečné kalorie navíc.

Pozor, této přísadě se vyhněte jako čert kříži

Samozřejmě, že existují různé alternativy. V jednotlivých kavárnách, barech a dalších podnicích přidávají do kávy sirupy nebo šlehačku. To už ale vašemu zdraví rozhodně prospěšné není, což poměrně rychle uvidíte na svém těle. Tyto přísady mají spoustu kalorií a vy dřív nebo později začnete přibírat na váze.

Na našem trhu ale existuje mnohem horší produkt, který vám může nevratně poškodit zdraví. Má totiž jedinou funkci a to je zbělení kávy. Ve srovnání například se sušeným mlékem obsahuje tento produkt mimo jiné obrovské množství éček. Mnozí tento výrobek mylně označují jako smetanku do kávy.

S mlékem mají bohužel tyto výrobky společné pouze přítomnost mléčné bílkoviny a barvu. Základ tvoří rostlinný tuk a glukózový sirup. „Výrobcům označování problém nečiní, horší to je někdy s prodejci. Rezervy ve správných pojmenováních najdete například v e-shopech," nechala se slyšet pro Vitalia.cz Hana Hoffmannová , šéfredaktorka časopisu dTEST.

Jedná se o bělidlo

Nejhorší přísadou je sušená smetana nebo smetana v prášku. Bohužel tuto přísadu v dnešní době používá spousta lidí a měli by se tomu okamžitě vyvarovat. Odborníci se shodují, že používání těchto bělidel do kávy má hned několik důvodů. Sušená smetana není náročná na teplotu a ani na skladování.

„Naše hodnocení jsme postavili výlučně na informacích z obalu a zohledňovali jsme v něm obsah cukru, soli a bílkovin, použitý tuk a také zastoupení potravinářské chemie. Ve složení jsme ale narazili i na látky, které nejsou nezbytné, a to například barvivo a aroma," pokračuje dál Hoffmannová.

Smetana v prášku může způsobit spoustu zdravotních problémů a komplikací. Může vám přivodit cukrovku nebo hromadí cholesterol, který ucpává cévy a to vede k infarktu nebo mrtvici. Obsahuje také glukózu a z tužené rostlinné tuky. Ty následně přispávají k vzniku rakoviny. Odborníci přišli také na to, že jsou v nich mimo jiné obsaženy polyfosfáty E452, které se používají při výrobě čistících prostředků.

Pokud se tedy chcete vyhnout všem výše zmíněným zdravotním komplikacím, měli byste sušenou smetanu okamžitě vyřadit ze svého jídelníčku. Značně by vám totiž mohla zkrátit váš život.

