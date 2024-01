Rituál začít den šálkem kávy je v životě mnoha lidí hluboce zakořeněný. Pro diabetiky je zásadní pochopit vliv tohoto oblíbeného nápoje na hladinu glukózy v krvi. I když obyčejná černá káva nemusí mít přímý vliv na hladinu cukru v krvi, nesčetné sloučeniny v ní obsažené si zaslouží pozornost.

Ano či ne?

Káva je komplexní směsí chemických látek, včetně kofeinu, polyfenolů, hořčíku a chromu. Polyfenoly, známé svými antioxidačními vlastnostmi, mohou přispívat ke snížení rizika onemocnění cukrovkou, včetně cukrovky 2. typu, srdečních chorob a některých druhů rakoviny. Minerály hořčík a chrom, byť v malém množství, jsou také spojované s nižším výskytem cukrovky 2. typu.

Vědci naznačili, že konzumace 3 až 4 šálků kávy denně může snížit riziko vzniku cukrovky 2. typu. Podle nich zvýšení konzumace kávy o více než 1 šálek denně může vést k přibližně 11% snížení rizika vzniku diabetu.

Co ale lidé trpící diabetem? Ačkoli se nezdá, že by obyčejná černá káva zvyšovala hladinu cukru v krvi, obsah kofeinu může zhoršovat citlivost na inzulín. To přimělo odborníky doporučit osobám s cukrovkou konzumaci kávy bez kofeinu, aby si mohly i nadále užívat výhod antioxidantů a minerálů v ní obsažených a nijak přitom neohrožovali inzulínovou reakci.

Přínosný příjem kofeinu je pak podle vědců hlavně před cvičením, a to pro osoby s diabetem 2. typu, kdy snižuje hladinu cukru v krvi. Přesto se i zde doporučuje obezřetnost.

Jaká je nejvhodnější?

Individuální reakce na kofein se liší, a to jak u osob s diabetem, tak i bez něj. Obecné doporučení uvádí, že až 400 miligramů kofeinu, což odpovídá 4 až 5 šálkům kávy, obvykle nemá žádné nežádoucí účinky. Nicméně překročení denní doporučené dávky už se se zdravotními riziky setkat může.

Škodí káva zdraví?

Vzhledem ke smíšeným reakcím u lidí s diabetem je však rozumné požádat o radu odborníka, který na základě individuálního stavu každého pacienta určí, jak bezpečná konzumace kávy skutečně je.

U osob s cukrovkou se nedoporučuje přidání cukru nebo smetany do kávy, neboť může zapříčinit zvýšení hladiny cukru v krvi. Umělá sladidla jsou sice oblíbenou variantou, ale jejich vhodnost byla vyvrácena.

Z tohoto důvodu je nejvhodnějším typem kávy pro lidi trpící diabetes černá neslazená káva bez kofeinu. Zvolit můžete také alternativy kávy jako pameliškovou kávu nebo ořechovou rozpustnou kávu.

Ačkoliv je kofein podle odborníků účinnou prevencí pro snížení rizika diabetu 2. typu, samotní diabetici by měli být při konzumaci kávy obezřetní a vždy se poradit se svým lékařem. Ten vám pomůže najít nejvhodnější způsob konzumace s ohledem na vaši individuální citlivost a celkový zdravotní stav.

