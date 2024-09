Pít či nepít kávu s mlékem: Ničí nám žaludek, nebo je zdraví prospěšná? Poslední výzkum to objasnil

Externí autor 11. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Milovníci kávy po celém světě si dlouho lámali hlavu nad tím, zda je přidávání mléka do jejich oblíbeného nápoje prospěšné, nebo škodlivé. Nové vědecké poznatky konečně přinášejí jasno do této zapeklité otázky. Jak je to ve skutečnosti?

Externí autor

