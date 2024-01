Ne, nechceme vám tvrdit, že existuje elixír mládí anebo nějaké zázračné přípravky, díky nimž omládnete jako králové v pohádkách po živé a mrtvé vodě. Ale skutečně existuje nápoj, který má blahodárné účinky na naše tělo. A nebudete tomu věřit, ale dobře jej znáte a dost možná i často pijete.

Ať už si ji vychutnáváte ledovou, horkou, bez kofeinu nebo v espressu, káva je víc než jen každodenní rituál – může být klíčem k podpoře dlouhověkosti a zdravého stárnutí. Dobré stárnutí není jen o tom, že se dožijete vyššího věku, ale také o tom, že si s přibývajícími léty udržíte vysokou kvalitu života.

Zde je komplexní přehled toho, jak může zařazení kávy do vašeho denního režimu přispět ke zdravějšímu a delšímu životu. Podívejte se na video, které vysvětluje, jaký je rozdíl mezi biologickým a chronologickým věkem:

Zdroj: Youtube

Kolik kávy je tak akorát?

Ačkoli má káva slibné zdravotní účinky, klíčová je umírněnost. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) doporučuje bezpečný příjem kofeinu do 400 miligramů denně, což zhruba odpovídá 4 až 5 šálkům kávy. Je důležité vychutnávat si kávu bez nadměrného množství přídatných látek, jako je cukr, protože přidané cukry mohou vyvážit její zdraví prospěšné účinky. Pro dosažení nejlepších výsledků volte obyčejnou černou kávu, na kterou se zaměřilo mnoho studií prokazujících pozitivní výsledky.

Nižší riziko úmrtí

Výzkum naznačuje, že mírná konzumace kávy je spojena se sníženým rizikem úmrtí z jakékoli příčiny. Úmrtnost ze všech příčin, termín používaný lékaři, označuje celkové riziko úmrtí. Studie publikovaná v časopise Nutrients v dubnu 2021 zdůraznila, že mírné množství kávy s kofeinem je spojeno s nižší úmrtností ze všech příčin. Pití 2 až 3 šálků denně bylo spojeno s největším snížením rizika, což zdůrazňuje potenciální přínos každodenního návyku na kávu.

close info Topi Pigula / Shutterstock zoom_in Jsou kávy, které bezkofeinově udělat nejdou. Například turek.

Podpora zdraví srdce

Srdeční onemocnění jsou významným problémem a zařazení kávy do vaší rutiny by mohlo nabídnout podporu. Studie v časopise European Journal of Preventive Cardiology (květen 2022) zjistila, že pití až 3 šálků kávy denně bylo spojeno s nižším rizikem příhod souvisejících se srdcem, jako jsou infarkty a mrtvice. Udržování zdravého životního stylu pro srdce je zásadní a káva by mohla být jednoduchým doplňkem vaší rutiny, který podpoří kardiovaskulární pohodu.

Elixír bohatý na antioxidanty

Káva je plná antioxidantů, které hrají zásadní roli v ochraně organismu před nemocemi. Tyto antioxidanty neutralizují volné radikály, čímž zabraňují poškození buněk a DNA, které by mohlo vést k různým onemocněním. Podle Harvard T. H. Chan School of Public Health pomáhá obsah antioxidantů v kávě bojovat proti oxidačnímu stresu a zánětům. Snížením zánětu může káva přispět ke snížení rizika cukrovky 2. typu, srdečního selhání, Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění.

Kognitivní funkce a duševní pohoda

Úbytek kognitivních funkcí související s věkem je častým problémem, ale káva by mohla poskytnout určitou ochranu. Kofein obsažený v kávě může zvyšováním hladiny dopaminu a noradrenalinu zvyšovat duševní bdělost, koncentraci a náladu. I když přímý vliv na riziko Alzheimerovy choroby vyžaduje další výzkum, káva je obecně spojována s lepšími duševními funkcemi. Někteří odborníci se domnívají, že pravidelná konzumace kávy může snižovat riziko Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, což zdůrazňuje potenciální kognitivní přínos kávové rutiny.

Zařazení kávy do každodenní rutiny v umírněné míře může být jednoduchým a příjemným způsobem, jak podpořit zdravé stárnutí. Ale není to jen káva…

Další zázračné nápoje pro mladistvý život

Kromě potenciálních zázraků kávy se vašimi spojenci na cestě za zdravějším a mladším životem může stát i několik dalších nápojů.

Pro celkové zdraví a mladistvou pleť je nejdůležitější hydratace. Voda tvoří asi 65 % těla dospělého člověka a je zásadní pro optimální funkci orgánů. Dostatečná hydratace pomáhá udržovat pružnost pokožky, zabraňuje jejímu vysušování a tvorbě vrásek. Kromě toho voda usnadňuje odstraňování škodlivých toxinů z těla, což přispívá k pocitu svěžesti a omlazení.

close info Shutterstock zoom_in Voda je po ránu také velmi důležitá. Hydratuje a zlepšuje naši pokožku.

Přeměňte řecký jogurt na lahodné smoothie přidáním ovoce, například banánů nebo bobulí. Banány, bohaté na pektin, pomáhají odstraňovat škodlivé toxiny, což je nezbytné pro zpomalení procesu stárnutí. Bobule, bohaté na vitamin C, přispívají k pružné a zářivé pleti, čímž posilují celkové účinky tohoto lahodného odvaru proti stárnutí.

Na rozdíl od představy, že je třeba se alkoholu zcela vyhýbat, může být umírněná konzumace vína, zejména červeného, tajnou zbraní proti stárnutí. Jedna sklenka červeného vína denně je spojována se snížením zánětů, což může snížit riziko onemocnění souvisejících se stárnutím, včetně demence a Alzheimerovy choroby.

V boji proti stárnutí se jako účinný jeví i zelený čaj. Je plný antioxidantů a aktivně bojuje proti tvorbě vrásek. I šťáva z červené řepy je bohatá na zdravé dusičnany a zlepšuje průtok krve čelním mozkovým lalokem, což může zmírnit pokles kognitivních funkcí. Antioxidanty obsažené v červené řepě aktivně bojují proti volným radikálům, čímž poskytují ochranu před vznikem vrásek. Pleti prospívá i třeba mandlové mléko s avokádem – dokáže zázraky pro pleť, nehty i vlasy. Mandlové mléko přispívá ke zdravé a mladistvé pleti a zároveň dodává vápník a bílkoviny pro silné nehty a pružné vlasy. Avokádo, bohaté na mononenasycené tuky, dodává pokožce zářivý lesk a dále zvyšuje její přitažlivost. Vynikající je rovněž kokosová voda. Napomáhá efektivní distribuci živin získaných z potravy, čímž podporuje celkovou pohodu. A konečně šťáva z aloe vera, bohatá na aminokyseliny a živiny, stimuluje tvorbu kolagenu a přispívá k pružnosti pokožky. Antioxidanty obsažené v aloe vera podporují regeneraci pokožky a potenciálně zpomalují proces stárnutí. U nápojů z aloe vera je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud jde o děti, protože aloe vera může být silným alergenem.

Kromě kávy, pokud jste jejím milovníkem, prospěje tedy vašemu tělu i zařazení těchto zázračných nápojů do vašeho životního stylu. Všechny tyto nápoje mohou být klíčem k odhalení tajemství mladistvějšího a energičtějšího já.

A rozlučme se tímto motivujícím videem:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.livestrong.com, prozeny.blesk.cz, studie - academic.oup.com