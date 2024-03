Na pracovním pohovoru se obvykle snažíte prokázat své dovednosti. Prezentujete své portfolio, zkušenosti a úspěchy. Napadlo by vás ale, že firmu zajímá pouze to, jak pijete svou kávu? Šéf velké společnosti prozradil, co je na „kávovém testu“, který dělá při každém pohovoru tak zajímavého.

Australská společnost Xero se zabývá účetním softwarem a její šéf Trent Innes prozradil svůj unikátní trik, na základě kterého umí určit, koho na pohovoru do jejich firmy přijmout jako nového zaměstnance. Výsledky potvrzují správnou volbu.

Váš životopis ho v podstatě příliš nezajímá. Záleží mu pouze na tom, jak zacházíte s hrnkem kávy. Tento trik lze aplikovat na jakýkoli nápoj, který uchazeč o zaměstnání pije během schůzky. V čem tato metoda přesně spočívá?

Pohovor

Trentova metoda funguje to takto: Pokud se dostanete na osobní pohovor, čeká vás jako první malá prohlídka, na které zavítáte do kuchyně. Právě tam nejste náhodou, protože cílem je abyste odešli s kávou, popřípadě, pokud na ni nemáte chuť s jiným nápojem. Nejde o to, jak svou kávu pijete během pohovoru, ale na tom, jak zareagujete na konci vašeho setkání.

Innes sleduje, zda se sami nabídnete, že po sobě prázdný hrnek odnesete zpět do kuchyně, nebo ho dokonce sami umyjete. Počítá se i dotaz a nabídka, že ho po sobě uklidíte. Pokud toto uděláte, máte vyhráno. Šéf ve vás vidí skvělou posilu svého pracovního týmu. Pokud šálek zanecháte na stole bez povšimnutí a odejdete, neprošli jste

Jak jste na tom vy?

Možná právě přemýšlíte o tom, zda vás někdy toto na pracovním pohovoru napadlo? Odnášíte běžně po sobě použité nádobí a okamžitě ho myjete? Pokud jste takto naučení, určitě by vám Trent udělal nabídku.

V podcastu Venture s Lambrosem Photiosem řekl: „Pokud přijdete na pohovor a seznámíte se se mnou, vždycky vás vezmu jako první na procházku do jedné z našich kuchyní a vždycky nějak skončíte s pitím."

close info Jacob Lund / Shutterstock zoom_in Jak a s čím pijete svou kávu Trenta Innese nezajímá tolik jako to, jak zacházíte s použitým nádobím.

Pokračuje : „Pak si vás vezmu zpátky, máme spolu rozhovor a jedna z věcí, kterou vždycky na konci schůzky sleduju, je, jestli si po pohovoru, chcete vzít ten prázdný hrnek zpátky do kuchyně.“ Tato metoda, kterou sám vyvinul, je už pár let osvědčená a tento výběr zaměstnanců dopadne vždy skvěle.

Innes vysvětluje dál: „Můžete rozvíjet dovednosti, získávat znalosti a zkušenosti, ale ve skutečnosti záleží pouze na přístupu. Hodně mluvíme o konceptu – umyj si svůj vlastní šálek kávy.“

„Snažil jsem se najít úkol na nejnižší úrovni, který by byl bez ohledu na to, co vlastně děláte uvnitř organizace, stále velmi důležitý a který by skutečně vedl k zodpovědnosti za činy a prostředí, v jakém se vyskytujeme.“

Pokud jednoho dne přijdete do kanceláře v společnosti Xero, uvidíte, že kuchyně jsou téměř vždy čisté a nablýskané, a právě to vychází z konceptu „umyj si svůj šálek kávy“.

„Jde nám jen o to, abychom se ujistili, že skutečně zapadnete do kultury společnosti Xero a přijmete vše, co byste měli dělat dělat. Filosofie firmy je pro nás na prvním místě, všechno může fungovat jedině tehdy, když smýšlíme stejně,“ vysvětlil velký šéf.

Trent uvedl, že naštěstí většina lidí, s nimiž vede rozhovory, skutečně nabízí, že vrátí svůj šálek do kuchyně. Vůbec je k tomu nenutí, ale chce jen vidět, že to nabízejí. Samozřejmě, že teď, když to prozradil veřejně, už není kávová technika ničím tajným. Každý, kdo do firmy přijde na pohovor, aktivně vrací svůj šálek do kuchyně.

Mějte však na paměti, že tohoto návodu si mohou všimnout po nějaké době i ostatní zaměstnavatelé a začnou ho praktikovat. Pokud kdekoli a kdykoli přijmete nabídku nápoje, ať už je to káva, čaj, nebo voda, nabídněte se samy, že ho odnesete zpět do kuchyně. Vašeho hostitele to vždy mile překvapí a potěší, a nebo vám tento detail zařídí vysněnou práci.

Zdroj: metro.co.uk