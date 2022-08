Kdo byla Mona Lisa? Slavný vědec prý přišel na kloub největší záhadě dějin umění

Mona Lisa v Louvre.

Mona Lisa neboli Gioconda, je žena s tajemným úsměvem, který zná celý svět a na který se před pařížským Louvre stojí fronty. Po staletí lidé zpochybňovali totožnost záhadné ženy na obraze. Kdo byla skutečná žena, jíž da Vinci ztvárnil? Očividně uchvátila i jeho, ale o její identitě existují desítky různých příběhů.

Mona Lisa je pravděpodobně nejslavnější obraz na světě. Zároveň je to také dílem, nad nímž se vznáší mnoho spekulací. Renesanční génius, malíř, vynálezce a vědec Leonardo da Vinci byl ženou s tajemným úsměvem okouzlen, stejně jako miliony lidí po něm. Teorií o jejím původu pak existují desítky, ne-li stovky. Podívejme se na jednu z posledních, která je zároveň i poměrně pravděpodobná.

Teprve nyní se média a odborníci na umění začali zabývat zjištěními, která poprvé učinil počátkem roku 2005 známý německý vědec působící na univerzitě v Heidelbergu. Jejich tvůrcem je Armin Schlechter. "Objev doktora Armina Schlechtera odstranil veškeré pochybnosti o identitě Mony Lisy," uvedla knihovna heidelberské univerzity, která úspěch znalce rukopisů Schlechtera oznámila.

Kdo byla Lisa Gherardini?

Lisa Gherardini byla manželkou bohatého florentského obchodníka s hedvábím, Francesca del Giocondo. Právě o ní se spekulovalo jako o jednom z možných modelů pro slavný obraz, ale stále šlo jen o spekulaci. Rodina Lisina manžela sídlila ve Florencii a Toskánsku a nyní se předpokládá, že obraz byl objednán pro jejich nový domov a na oslavu narození jejich prvního syna.

Armin Schlechter však svůj názor opřel o rukopisné poznámky. Ty se mu povedlo získat z inkunábulí na okraji knihy florentského úředníka Agostina Vespucciho a jsou datovány do října roku 1503. Vespucci je považován za znalce da Vinciho a ve svých poznámkách přirovnává renesančního velikána ke starověkému řeckému malíři Apelléovi.

Zabýval se i stylem da Vinciho práce a tvrdil, že mistr dokázal souběžně pracovat až na třech dílech. Mona Lisa byla právě jednou ze tří. I Vespucci pak hovoří portrétu Lisy del Giocondo.

Mona LisaZdroj: Arif_dotyk-640/ Shutterstock

Identita Mony Lisy byla zmíněna o 50 let dříve

Německý vědec pak odhalil více o ženě, která se skrývá za nejslavnějším úsměvem na světě. Odborníci na dějiny výtvarného umění, kteří již dříve vznik portrétu datovali do doby kolem roku 1503, pak označili odhalení kolegy z Heidelbergu za převratné.

Díky Vespucciho poznámkám se jedná o nejstarší zmínku spojující Lisu del Giocondo se slavným obrazem. "Nevidím důvod, proč by měly nadále přetrvávat dohady, že je to jiná žena," míní historik umění z Lipské univerzity Frank Zöllner.

Lisa del Giocondo byla podle heidelberské knihovny poprvé spojována s da Vinciho malbou okolo roku 1550 italským úředníkem Giorgiem Vasarim. Novější objev však tvrzení změnil, i když o hodnověrnosti Vasariho vyjádření měli vědci již dříve pochyby.

Jasný závěr

U děl i událostí, nad nimiž se dlouho spekuluje, je pak jasný závěr s důkazy velmi převratnou událostí.

"Veškeré pochybnosti o identitě 'Mony Lisy' byly odstraněny objevem doktora Armina Schlechtera, historika pracujícího v univerzitní knihovně," uvedla mluvčí univerzity doktorka Sabine Haeussermannová. "Původně našel důkaz pro identitu ženy, když dával dohromady staré rukopisy pro výstavu na začátku roku 2005, a stále nás překvapuje, že si tehdy nikdo neuvědomil význam jeho objevu, ale jsme rádi, že dnes vidíme reakci," řekla Haeussermannová.

Před objevem existovaly jen kusé důkazy o tom, kdo by mohla být žena se záhadným úsměvem, ale nyní to víme s jistotou. Historik, který má na starosti asi 1800 inkunábulí, knih napsaných před rokem 1500, řekl: "Nikdy nebudeme mít stoprocentní jistotu, ale na základě toho, co dnes víme, se i renomovaní odborníci na Leonarda da Vinciho shodují, že obraz je portrétem Lisy del Giocondo.

