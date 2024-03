Každé znamení má jedinečný charakter a soubor individuálních vlastností. Někteří jedinci jsou ale lehkovážní, nepředvídatelní a pošetilí. Pak existují jedinci, kteří jsou pomalí a těžkopádní. V očích ostatních vypadají jako méně inteligentní. Která znamení zvěrokruhu jsou považována za hlupáky?

Ve světě astrologie naštěstí oficiálně neexistují žádná "hloupá“ znamení zvěrokruhu v tradičním slova smyslu. Každý je jiný a následující řádky s lehkou nadsázkou upozorňují na některé vlastnosti, které mohou vést k tomu, že vybraná znamení dělají méně moudrá rozhodnutí.

Jednotlivé zvláštnosti těchto jedinců pak umocňují jejich pošetilé a občas bláznivé chování. Ostatní lidé je potom mají za bláznivé, a až příliš riskující jedince. Najdete mezi následujícími zrozenci sebe, nebo někoho z vašich blízkých?

Lev: Hledač pozornosti

23. 7. až 22. 8.

Lvi se svou živou povahou a touhou po pozornosti mohou někdy působit pošetile. Mají sklony dramatizovat různé situace a jejich potřeba neustálého obdivu je nutí do riskantních činů. To může v jejich životě neblahé následky. Například to od nich odežene přátele, nebo jim to naruší vztah.

Pokud si totiž Lvi připadají přehlížení, mohou se až dětinsky dožadovat pozornosti. Jejich ego neunese hrát pouze druhé housle. Zároveň je velmi citlivý na kritiku vůči svojí osobně. Může působit hloupě, právě, protože se rychle urazí, nebo se naopak snaží až směšně zaujmout druhé.

Střelec: Riskující dobrodruh

23. 11. až 21. 12.

Střelec je svobodomyslné znamení, které může v honbě za vzrušením a dobrodružstvím působit bláznivě. Jejich touha po objevování a riskování je může vést k impulzivním rozhodnutím, aniž by pečlivě zvážili všechna pro a proti. Snadno se tak dostanou do nezáviděníhodných situací.

Na ostatní kolem pak působí jako šílenci, kteří riskují bez rozmyslu i své zdraví. Mnozí sice obdivují jejich akční a dobrodružnou povahu, ale spíš se nakonec z bezpečné vzdálenosti posmívají jejich pošetilosti. Mají je za hlupáky a podivíny.

Blíženci: Důvtipný rošťák

22. 5. až 21. 6.

Inteligentní Blíženci se někdy pouštějí do hloupých žertíků nebo vtipů, které se jim mohou ale vymstít. Jejich rozpustilá povaha a touha po vzrušení je může dovést k impulzivním a riskantním činům. V tomto módu chce sice Blíženec pouze pobavit své diváky, ale následky jsou fatální.

Ačkoli humorné výstřelky Blíženců mohou vyvolat smích, jejich nadání pro rošťárny je může občas zavést do úzkých. Jejich smysl pro humor je pro některé lidi za hranou. Naopak se lidé mohou cítit uraženi jejich chováním, a mohou být hodně naštvaní.

Ryby: Zasněný idealista

21. 2. až 20. 3.

Kreativní a soucitné Ryby mohou kvůli své idealistické povaze Působit na lidi kolem sebe jako blázni. Jejich hluboké emoce a sklon vidět v lidech to nejlepší z nich dělají nejnaivnější znamení zvěrokruhu. Mohou ostatním připadat vyloženě hloupí.

Bezmezný optimismus Ryb a jejich touha po harmonii mohou způsobit, že přehlížejí jasné výstražné signály, které je upozorňují na to, že je něco špatně. Tito zrozenci jsou k signálům a náznakům nebezpečí mnohdy úplně slepí.

