Spánek je pro každého z nás velice důležitou součástí dne. Obzvláště důležitý je u těch nejmenších. Víte, jaký je správný čas, kdy by vaše děti měly chodit spát? Pokud ne, dozvíte se to v našem článku.

Důležitost spánku

Spánek je důležité a pro mnohé také kontroverzní téma, obzvláště pokud jde o spánkový režim našich nejmenších.

Ti často necítí únavu a v okamžiku, kdy je rodiče připraví ke spánku, se ohání slovy, že „opravdu unavení nejsou". V tomto ohledu však mají odborníci na spánek jasno.

Každé dítě, ať je to miminko, batole, předškolák, nebo čerstvý školáček, spánek potřebuje a je nutné, aby ho měl tolik, kolik si jeho tělo žádá.

Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek podporuje nejen správný vývoj dítěte, ale také jeho psychickou a fyzickou pohodu.

Zatímco miminka potřebují k tomu, aby byla dostatečně odpočatá, až 20 hodin spánku denně, s přibývajícím věkem se tato cifra pomalu snižuje.

Kdy je správný čas

Pokud jde o spánek, není důležitý jen počet hodin strávený spánkem, ale i čas, kdy děti ulehnou. Tento čas by podle odborníků měl být každý den stejný.

Kolik hodin potřebují děti spát?

To znamená, že i děti by měly dodržovat tzv. cirkadiánní rytmus, pokud je to jen trochu možné. Tj. chodit spát a vstávat každý den ve stejný čas.

Zatímco v některých rodinách děti do postele v určitou hodinu musí, existují i rodiny, ve kterých si dítě samo rozhodne, kdy se ke spánku odebere.

Jde o tzv. sebeurčené spaní. To často volí rodiče, kteří mohou s dítětem zůstat doma nebo jim to jejich každodenní zaměstnání a rutina dovolí.

Pokud stále nevíte, kdy je ten správný čas na ulehnutí pro vaše dítě, přinášíme vám jedinečnou tabulku, podle které to poznáte. Tabulku vytvořila učitelka, která ji následně zveřejnila na své facebookovské stránce.

close info Pinterest zoom_in Podle této tabulky zjistíte, kdy má vaše dítě jít spát

Spánek je pro naše děti opravdu důležitý. Je s kvalitním odpočinkem se dítě vyvíjí, jak má, je plné energie a má dobrou náladu. Spánek našich nejmenších je odpočinkem i pro rodiče, kteří po náročném dni potřebují také na chvilku vypnout.

Zdroje: www.chip.de, www.moshikids.com, www.parents.com