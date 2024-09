Externí autor 16. 9. 2024 clock 3 minuty

Od pracovitých Býků po dobrodružné Střelce - každé znamení zvěrokruhu má své jedinečné charakteristiky, které mohou hrát roli v jejich spánkovém cyklu. Jak hvězdy ovlivňují váš spánek? Podívejte se, kdy byste podle astrologů měli chodit do postele.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Ideální čas spánku: 22.15

Energičtí a ambiciózní Berani často bojují s usínáním, protože jejich mysl je stále v pohybu. Dřívější ulehnutí jim pomůže zklidnit myšlenky a načerpat síly na další den plný výzev.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Ideální čas spánku: 22.00

Býci milují pohodlí a luxus, což se odráží i v jejich spánkových návycích. Včasné ulehnutí jim umožní si vychutnat spánek a probouzet se svěží. Často investují do kvalitních matrací a ložního prádla pro maximální pohodlí.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Ideální čas spánku: 00.30

Zvědaví a komunikativní Blíženci mají tendenci zůstávat vzhůru dlouho do noci, často pohrouženi do konverzací nebo četby. Pozdější čas spánku jim vyhovuje, ale měli by si dávat pozor, aby to nepřeháněli. Často mívají problémy s ranním vstáváním.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Ideální čas spánku: 22.30

Citliví Raci potřebují dostatek času na relaxaci před spaním. Dřívější ulehnutí jim pomáhá zpracovat emoce dne a připravit se na klidnou noc. Často preferují spánek v temné a tiché místnosti, která připomíná jejich „ulitu“.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Ideální čas spánku: 23.30

Lvi milují být středem pozornosti a často zůstávají vzhůru, aby si užili společenský život. Přesto by měli dbát na dostatek spánku, aby mohli zářit i následující den. Často preferují spánek na zádech, což odráží jejich sebevědomou povahu.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Ideální čas spánku: 22.15

Pečlivé a organizované Panny ocení pravidelný spánkový režim. Včasné ulehnutí jim umožní začít nový den s čistou hlavou a maximální produktivitou. Často mají propracovanou večerní rutinu, která jim pomáhá lépe usínat.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Ideální čas spánku: 23.45

Váhy, milující harmonii a rovnováhu, potřebují nějaký ten prostor na zklidnění mysli před spaním. Pozdější čas ulehnutí jim tak umožňuje uzavřít den v klidu a míru. Často usínají lépe, když je jejich ložnice esteticky příjemná a harmonicky zařízená.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Ideální čas spánku: 00.00

Intenzivní a vášniví Štíři často zůstávají vzhůru do pozdních hodin, ponořeni do svých myšlenek nebo projektů. Půlnoc je pro ně ideálním časem k odpočinku. Mají tendenci mít velmi živé sny, které často analyzují po probuzení.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Ideální čas spánku: 02.00

Dobrodružní a svobodomyslní Střelci často ignorují konvenční spánkové návyky. Pozdní noční hodiny jim vyhovují, ale měli by dbát na dostatek odpočinku. Preferují krátké, ale intenzivní zchrupnutí, než dlouhé noční vyspávání.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Ideální čas spánku: 22.45

Ambiciózní Kozorozi si cení disciplíny i v oblasti spánku. Dřívější ulehnutí jim umožňuje vstávat brzy a maximalizovat produktivitu následujícího dne.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Ideální čas spánku: 01.00

Inovativní a nezávislí Vodnáři často ožívají v nočních hodinách, kdy pracují na svých nápadech. Pozdější čas spánku jim umožňuje využít tyto kreativní momenty. Často experimentují s různými spánkovými cykly a technikami.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ideální čas spánku: 23.15

Intuitivní a snivé Ryby potřebují dostatek času na odpočinek, aby mohly zpracovat své bohaté vnitřní světy. Dřívější ulehnutí jim pomáhá udržet rovnováhu mezi snem a realitou. Jejich sny pak často inspirují uměleckou tvorbu.

Zdroje: www.yourtango.com, www.horoskopy.blesk.cz