Kdy lidstvu dojde ropa a co nastane potom?

Ropa. Hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina, tvořená směsí uhlovodíků, je všude kolem nás. Využívá se při výrobě plastů, paliv, elektřiny a dalších „moderních vymožeností". Její spotřeba je odhadovaná na 98 až 100 mil. barelů denně. Díky tomu její zásoby klesají. Kdy dojde ropa?

Ropa se využívala již ve starověku. Asyřané a později i Peršané ji v 7. století př. Kr. těžili ze studní, Číňané tzv. zemní olej destilovali od 11. století př. Kr. Už v té době vrtali do hloubky jednoho kilometru. V Evropě ji známe od 16. století. Překapávaná byla používaná jako mazadlo pro nápravu kol, do lamp nebo lakýrnických přípravků. Od roku 1860 se začala objevovat běžně na trhu. Využívala se ke svícení a topení.

Spotřeba ropy strmě vzrostla díky rozvoji automobilového průmyslu počátkem 20. století. Od té doby světová těžba stále stoupá. Dnes je bezesporu nejdůležitější energetickou surovinou. Jenže, ani ložiska této prastaré tekutiny nejsou bezedná. Kolik nám jí ještě zbývá?

Kdy dojde ropa

Na tuto jasnou otázku neexistuje přesná odpověď. Nejvěrohodnější údaje shromažďují dva odborné časopisy – World Oil a Oil and Gas Journal. Porovnávají těžbu z 18 tisíc aktivních vrtů se světovou spotřebou. Podle odborníků se však distributorům tohoto „černého zlata" věřit nedá. „K nedostatku ropy, jež by byly dány produkčními problémy, může dojít během tří let. Konvekčního zemního oleje je asi na 60-70 let. Zásoby však zvyšují ropné písky," vysvětluje geolog Václav Cílek.

S jeho názorem souhlasí i další experti. Milan Pospíšil z Vysoké školy Chemicko-technologické v Praze si myslí, že klasická ropa vystačí na minimálně 50 let. „Je to skutečně těžké odhadovat. Surová nafta je strategická surovina, která hýbe světovou ekonomikou. Nikdo tedy nezveřejní reálná data. Sice se nacházejí nová naleziště a technologie zvyšují vytěžitelnost ložisek, na druhou stranu její spotřeba významně stoupá i v krajinách, jež můžeme označit za zaostalejší. Tento fakt ovlivní disponibilní zásoby ropy.“

Podle pesimistického odhadu máme k dispozici asi 1000 miliard barelů zemního oleje. To znamená, že dojde asi za 30 let. Realistický pohled a fakty nejpodloženější teorie říká, že máme 2000 miliard barelů. Komodita tak vystačí asi na 40 let. „V rámci optimistického pohledu máme 2600 miliard barelů ropy a další miliardu v tzv. nekonvenčních zdrojích. To by mělo stačit na cca 70 let," tvrdí v knize Nejistý plamen Václav Cílek a Martin Kašík.

Svět bez ropy

Až 99 % věcí, které nás v domácnostech obklopují, jsou vyrobené z této kapaliny. Oblečení, podrážky bot, zubní kartáčky, nádobí, fotbalové míče, lyže, inkoust, parfémy, rtěnky, léky, kontaktní čočky, obvazy, plastové obaly a PET láhve. Je součástí elektroniky i nábytku. Kdyby tyto výrobky zmizely, ocitli bychom se v holobytu, nazí a nemohli bychom pracovat nebo telefonovat. S nějvětší pravděpodobností bychom také měli hlad. Hnojiva a pesticidy, nebo také zemědělské stroje, to vše obsahuje ropu. Na ropě jsme zkrátka závislí. Co ji nahradí?

Podle odborníků ji vystřídají měkké kovy, jako je měď a lithium. Jsou vhodné nejen pro elektroauta, ale vyrábí se z nich také baterie. „Surová nafta je za zenitem, už nyní se omezují fosilní paliva a klade se důraz na obnovitelné zdroje," říká hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Ropu by tak měly nahradit alternativní zdroje energie, jako je solární, větrná, a jaderné a vodní elektrárny. Lidstvo samo by mělo udělat „krok vzad" a žít ekologičtěji. Třídění, fenomén zero waste nebo tzv. bio domácností, by měly být standardem. Vědci díky tomu předpokládají, že se tak životu bez černého zlata lépe přizpůsobíme.

