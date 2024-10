Srdeční selhání postihuje značnou část světové populace. Ne všechny příznaky tohoto onemocnění jsou ale na první pohled stejné. Navíc až 50 % postižených do 5 let umírá.

Úskalí srdečního selhání

Odhalit srdeční selhání není jen tak. Důvodem jsou příznaky, které nejsou vždy zřejmé, aby nás donutili navštívit lékaře.

Co si pod pojmem srdeční selhání představit? Srdeční selhání je stav, kdy naše srdce není schopné pumpovat optimální množství krve, aby uspokojilo potřeby těla.

To může vést k ohrožení životně důležitých orgánů a tkání a zadržování tekutin v těle. Aby bylo možné srdceční selhání správně diagnostikovat, je nutné znát příznaky a jejich četnost.

To ale není vždy možné, protože velká část postižených nemá o srdečním selhání svého těla sebemenší ponětí.

Obecně lze příznaky srdečního selhání rozdělit do tří skupin, První je přechodné srdeční selhání, u kterého se možné příznaky objevují periodicky, to znamená, že se po nějakém čase opakují.

Návštěva kardiologa

Druhým typem je chronické srdeční selhání, jehož příznaky přetrvávají po dobu nejméně čtyř po sobě jdoucích týdnů.

Příznaky srdečního selhání:

Posledním typem je akutní srdeční selhání, které udeří náhle a nečekaně a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Pokud netrpíte vrozenou vadou srdce, příznaky srdečního selhání mohou mít v dospělosti různou podobu. Znát bychom je ale měli, abychom v případě potřeby vyhledali odborníka, který nám pomůže.

Až 50 % postižených, kteří o srdečním selhání nevědí, do 5 let bohužel umírá. Příznaky je tedy dobré znát. Jaké to jsou? V případě srdečního selhání se u vás může objevit dušnost. Ta vás ale nezastihne jen po tréninku v posilovně, vnímat ji budete i v klidu.

Dalším příznakem srdečního selhání jsou únava a slabost. Doprovázet je mohou také závratě a mdloby. Srdeční selhání mohou doprovázet nepříjemná bolest na hrudi, noční kašel a sípání.

Srdeční selhání se ale může projevit také ztrátou chuti k jídlu, poruchami rovnováhy a dezorientace, rychlým nebo nepravidelným srdečním tepem a otoky nohou a kotníků. Pokud se u vás některý z výše jmenovaných příznaků objeví, urychleně vyhledejte kardiologa.

