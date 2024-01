close info Lucky Business

Natálie Borůvková 17. 1. 2024 6:31 clock 3 minuty video

Je známo, že to, co jíte, ovlivňuje riziko infarktu, mrtvice a dalších srdečních onemocnění. Nové výzkumy naznačují, že stejně důležité je i to, kdy jídlo jíte. Nedávná studie poukazuje na souvislost mezi načasováním prvního a posledního jídla dne a celkovým rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Výzkumníci provádějící tuto studii, jejíž výsledky byly zveřejněny v časopise Nature Communications, zkoumali stravovací návyky 103 389 dospělých osob v průměrném věku 42 let v průběhu přibližně 7 let. Zjistili, že oddalování doby prvního ranního jídla je spojené s vyšším rizikem celkového výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Důležitost načasování Navíc každá další hodina zpoždění posledního jídla dne byla spojená s o 8 % vyšším rizikem cerebrovaskulárních onemocnění (onemocnění mozku). Osoby konzumující poslední jídlo dne po 21. hodině měly o 28 % vyšší riziko cerebrovaskulárních onemocnění ve srovnání s těmi, kteří dojedli večeři před 20. hodinou, přičemž riziko bylo výraznější u žen než u mužů. Pozoruhodné je, že delší doba nočního hladovění byla spojená s nižším rizikem ischemické cévní mozkové příhody a dalších typů cerebrovaskulárních onemocnění. Doba nočního půstu však neměla vliv na celkové riziko kardiovaskulárních onemocnění nebo ischemické choroby srdeční. Výzkumníci naznačují potenciální přínos přijetí dřívějších stravovacích návyků, zejména se zaměřením na časné poslední jídlo a delší dobu nočního půstu. Varují však před vynecháváním snídaně a zdůrazňují celkový význam načasování jídla v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Cirkadiánní rytmy Studie předpokládá, že v pozorovaných účincích mohou hrát svou roli také cirkadiánní rytmy, tzv. vnitřní hodiny organismu. Denní cykly jídla a půstu pomáhají synchronizovat cirkadiánní rytmy v životně důležitých orgánech, jako jsou játra, srdce, ledviny a slinivka. Vědci navíc naznačují, že přínosy lze přičíst delšímu trvání nočního půstu. Jak přerušovaný půst prospívá našemu zdraví: Zdroj: Youtube Přestože výsledky studie potřebují další zkoumání, již nyní je jasné, že noční debužírování se skutečně nedoporučuje. Naopak je v rámci prevence zdraví našeho srdce dobré chodit spát na lačno a pořádně si vychutnat snídani dalšího dne. close Magazín Běžně konzumované potraviny, které vyvolávají záněty v těle. Některé Češi přímo milují video Zapomínat bychom neměli ani na skladbu stravy, jako je dostatek celozrnných potravin, ovoce a zeleniny, středně tučných mléčných výrobků a samozřejmě kvalitních bílkovin. To vše má spolu s tím, kdy to jíme, na naše zdraví velký vliv. close Magazín Potraviny, které nesmíte jíst před tím, než budete pít alkohol. Většina lidí to netuší a může si ublížit video Správné načasování našich jídel může mít pro kardiovaskulární zdraví větší význam, než se dosud předpokládalo. Studie poukazuje na možnou souvislost mezi časným příjmem jídla, delší dobou nočního půstu a sníženým rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Zdroje: www.lemonde.fr, www.medicalnewstoday.com, www.heart.org

