Spánek je důležitou součástí denní rutiny každého člověka. Obzvláště pak u dětí je spánek zcela nepostradatelný pro jejich vývoj a správné fungování. Víte, v kolik hodin by vaše děti měly jít spát?

Důležitost spánku

Spánek je nepostradatelnou součástí naší denní rutiny. Díky spánku načerpáváme energii, naše tělo regeneruje, dokončuje se proces trávení a další důležité funkce.

I proto bychom spánek neměli opomíjet, pokud chceme mít zdravé a vitální tělo. U dospělých lidí platí, že by měli spát kolem osmi hodin každý den.

V tom jim může pomoci nejen správná spánková hygiena, kdy je nutné chodit spát a vstávat ve stejný čas, ale i další faktory.

Spánková hygiena by se měla dodržovat i během volna a svátků, kdy si většina z nás ráda přispí. Odborníci na spánek však mají jasno. I během víkendu se pokuste vstávat ve stejný čas, jak přes týden.

Tělo nám to oplatí. Bude mít daleko více energie, bude více odpočaté a my toho přes den daleko více stihneme. Příliš mnoho spánku nám neprospívá.

Správný čas

Spánek je ale důležitý nejen pro dospělé lidi. Obzvláště důležitý je pro děti, které během spánku regenerují, aby byly druhý den schopné správně fungovat.

Kdy má dítě ulehnout do postele v závislosti na věku:

To se projeví především v době, kdy dítě musí vstávat do školky nebo školy. Ve školce sice tolik nevadí, pokud je dítě unavené, ve škole se to ale může odrazit velmi negativním dojmem.

Unavené dítě bude mít problém s koncentrací a nebude schopné správně pochopit učivo. Spánek je důležitý také z hlediska vývoje.

Mimo to dítě během spánku zpracovává vše, co zažilo přes den. Spánek tedy u našich nejmenších rozhodně nelze podceňovat.

Kdy je ale ten správný čas, aby dítě šlo spát? Čas ulehnutí do postele se v každé rodině různí. To, co je pro některé příliš brzy, je pro jiné příliš pozdě.

Ačkoliv se potřeba spánku může u každého dítěte značně lišit, nápomocná vám v tomto ohledu může být tabulka, sestavená americkou učitelkou ze základní školy, Stacey Karlsen, která s dětmi celoživotně pracuje. Najdete ji na obrázku níže. Časy, kdy by měly děti chodit spát jsou odvozeny od jejich věku, ale také od toho, v kolik hodin ráno vstávají.

Jednoduchá tabulka ukazuje, kdy mají jít děti spát

