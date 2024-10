Stárnutí se nikdo z nás nevyhne, a to ani v případě, že máme dostatek peněz na návštěvy těch nejlepších plastických chirurgů a můžeme si dovolit ty nejlepší krémy. Kdy ale náš obličej začíná reálně stárnout?

Kdy začíná obličej stárnout

Laicky by se dalo říct, že úderem dospělosti začínáme všichni bez výjimek stárnout. Naše tvář se pomalu vyznačuje jemnými vráskami, vlasy začínají šedivět a kůže už není co bývala.

S každým dalším rokem jsou tyto známky stárnutí více znatelné i přesto, že se všemožně snažíme jim zabránit. Víte ale kdy začíná reálně stárnout vaše tvář?

Podle odborníků na anti-aging se naše tvář po celou dobu trvání dospělosti mění. Každý rok tak vypadáme o něco jinak, než tomu bylo rok předchozí.

Přesto to nemusí znamenat, že nám to nesluší nebo že už patříme do starého železa. Stárneme ale všichni. Ať už podle věku nebo právě výrazu ve tváři.

Odborníci se shodují, že nejvíce změn se v naší tváři objeví mezi 40. a 50. rokem života. Důvod je prostý. V tomto období začíná pokožka ztrácet svou pružnost a pevnost.

Ztráta kolagenu

Může za to ztráta svou důležitých složek, které jsou pro pružnost a pevnost pokožky klíčové. Jde o sníženou produkci kolagenu a elastinu, dvou základních bílkovin, které udržují pokožku mladou a pevnou.

Jak stárne naše pleť?

Zdroj: Youtube

Právě mezi 40. a 50. rokem života dochází v naší pokožce také k redistribuci tuku, která se jako první projeví ve tváři. Objevují se mírné vrásky a naše kůže začíná chabnout.

Tuk mizí především z oblastí, jako jsou lícní kosti a tváře. Z plných tvářiček se tak u mnoha žen stávají propadliny, které jsou hlavním příznakem stárnutí.

Dalším důvodem, proč náš obličej v tomto období života stárne, jsou hormonální změny. Ty jsou znatelné především o období menopauzy a i ony strukturu pokožky značně ovlivňují.

Pokožka našeho obličeje je sušší a její pružnost je ta tam. Stárnutí tváře neprospívají ani další faktory, jako je působení slunečního záření a znečištění, které proces stárnutí mohou urychlit.

Dobrou zprávou je, že stárnutí lze zpomalit. Nemusíte ihned běžet za svým plastickým chirurgem nebo si koupit nejdražší krém, který existuje. Stačí zdravě jíst, hýbat se, pleť každý večer pořádně vyčistit a přes den používat SPF.

Zdroje: www.skai.gr, vibrantskinbar.com, drtorgerson.com