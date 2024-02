Alice Maršálková 22. 2. 2024 10:03 clock 4 minuty

Pití alkoholu je běžnou součástí společenského života. Nicméně, nedávný výzkum ukázal, že existuje spojitost mezi konzumací alkoholu a rizikem vzniku demence. Lékaři provedli studii, která má určitý věkový milník, kdy by měli lidé úplně přestat pít, aby minimalizovali riziko vzniku demence.

Demence je degenerativní onemocnění mozku, které postihuje paměť, kognitivní schopnosti a schopnost provádět každodenní činnosti. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit riziko vzniku demence, včetně genetiky, životního stylu a zdravotních podmínek. Nedávné studie však naznačují, že konzumace alkoholu může být dalším faktorem, který k rozvoji demence přispívá.

Výsledky nedávného výzkumu

Nedávná studie provedená vědci z University College v Londýně a Švédského institutu alkoholu ukázala, že lidé, kteří úplně přestali pít alkohol ve věku 50 let a mladší, měli snížené riziko vzniku demence ve srovnání s těmi, kteří pokračovali v pití. Tato studie sledovala více než 12 000 účastníků a zjistila, že ti, kteří úplně přestali pít alkohol ve věku 50 let a méně, měli o 50 % nižší riziko vzniku demence ve srovnání s těmi, kteří nadále konzumovali alkohol.

Doporučení lékařů

Na základě výsledků této studie lékaři doporučují, aby lidé zvážili úplně skoncovat s alkoholem ve věku 50 let a méně, aby minimalizovali riziko vzniku demence v pozdějším věku. I když se zdá, že mírná konzumace alkoholu může mít některé zdravotní přínosy, jako je snížení rizika srdečních onemocnění, rizika spojená s demencí jsou důvodem k závažnému zvážení změny životního stylu.

Alkohol je nebezpečný.

Jak alkohol ovlivňuje mozek

Alkohol může poškozovat nervové buňky a ovlivňovat chemické rovnováhy v mozku, což vede k postupnému zhoršení kognitivních funkcí. Přestože mechanismus, jak alkohol přesně přispívá k vývoji demence, není zcela jasný, vědci se domnívají, že chronická expozice alkoholu může vést k dlouhodobým strukturálním změnám v mozku, které mohou nakonec vyústit v demenci.

Co je to demence?

Demence je syndrom charakterizovaný poklesem kognitivních funkcí, který zasahuje do schopnosti jedince vykonávat každodenní činnosti. Jedná se o degenerativní onemocnění mozku, které postihuje paměť, orientaci, schopnost rozhodování, jazykové dovednosti a sociální interakci. Přestože se demence často spojuje s pokrokem věku, není to pouze normální součást procesu stárnutí. Je to vážné onemocnění, které má značný dopad na kvalitu života pacienta i jeho rodiny.

Symptomy a příznaky demence

Porucha paměti

Lidé s demencí mají potíže s krátkodobou pamětí, což se projevuje tím, že si nemohou zapamatovat nedávné události nebo informace. Například si nemohou vzpomenout, co jedli k obědu nebo co dělali před několika hodinami. Tento problém s pamětí může být jedním z prvních znaků demence, který pacienti a jejich rodiny zaznamenají. Porucha paměti může postupovat od zapomínání menších detailů až po ztrátu schopnosti zapamatovat si důležité události, jako jsou narozeniny či jména blízkých.

Ztráta orientace

Demence se projevuje i ztrátou orientace, lidé se cítí zmatení, netuší, kde se nacházejí a mohou se ztratit dokonce i ve známém prostředí. Mohou mít potíže s určením času, datumu nebo dokonce i s vlastní identifikací. Tento stav zmatenosti může být pro pacienty velmi stresující a zároveň může způsobovat úzkost i jejich blízkým, kteří se obávají o jejich bezpečnost.

Poruchy jazykových dovedností

Demence může ovlivnit schopnost pacientů porozumět řeči a vyjádřit se. Mohou mít potíže hledat správná slova nebo formulovat věty. Bývají zmatení při komunikaci s ostatními a mohou mít problémy s porozuměním jednoduchých pokynů.

Změny v chování a náladě

Pacienti bývají podráždění, úzkostní nebo agresivní. Mohou také projevovat apatii nebo jsou emocionálně labilní. Tyto změny mohou být obtížné jak pro pacienty samotné, tak i pro jejich rodiny a pečovatele.

Zhoršení schopnosti provádět každodenní činnosti

Demence má také vliv na schopnost pacientů vykonávat běžné úkoly a činnosti. Mohou mít potíže s oblékáním, stravováním, osobní hygienou nebo používáním domácích spotřebičů.

