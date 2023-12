Přesné datum narození Ježíše Krista bylo dlouho zahaleno tajemstvím a učenci a historici vedli spory o rok a dobu jeho příchodu na svět. Ačkoli se Vánoce tradičně slaví 25. prosince, mezi vědci panuje shoda, že toto datum pravděpodobně není přesné. Ježíš se údajně narodil spíše na jaře.

Jedna z teorií naznačuje, že výběr 25. prosince pro vánoční oslavy mohl být ovlivněn snahou římskokatolické církve sladit se se stávajícími pohanskými svátky, jako jsou Saturnálie a zimní slunovrat. Tento strategický krok umožnil církvi sladit lidové oslavy a začlenit je do křesťanské tradice. Biblická vyprávění v Lukášově a Matoušově evangeliu však nenabízejí žádné konkrétní datum Ježíšova narození, což ponechává prostor pro spekulace.

Spojitost s dnem vraždění neviňátek?

Vědci se často obracejí k historickým událostem a osobnostem, aby získali vodítka. Biblické vyprávění o pokusu krále Heroda zabít malého Ježíše poskytuje možný časový rámec. Obecně se má za to, že k Herodově smrti došlo v roce 4 př. n. l., což vede některé badatele k tomu, že Ježíšovo narození kladou do období mezi lety 6 př. n. l. a 4 př. n. l. Masakr neboli vraždění neviňátek, údajný Herodův příkaz zabít všechny kojence mužského pohlaví mladší dvou let, však zůstává mezi historiky sporným bodem.

Betlémská hvězda s otazníkem

Astronomické události, jako je "betlémská hvězda", byly rovněž zkoumány s cílem zjistit, kdy se Ježíš narodil. Teorie sahají od pomalu se pohybující komety v roce 5 př. n. l. až po nebeské konjunkce, jako je Venuše a Jupiter v červnu roku 2 př. n. l. nebo Saturn a Jupiter v říjnu roku 7 př. n. l. Tyto pokusy o určení astronomických událostí spojených s Ježíšovým narozením jsou však spekulativní a chybí jim jednoznačné důkazy.



Na jednu z teorií se pdívejte zde:

Zdroj: Youtube

Na jaře

Další hádankou je měsíc Ježíšova narození. Někteří navrhují narození na jaře a odvolávají se na sezónní faktory, jako je těhotenství začínající na podzim po sklizni. I to však zůstává spekulativní, protože biblické a historické záznamy neposkytují žádné jednoznačné informace.

Tradiční datum 25. prosince oficiálně schválil papež Julius I. v roce 350 n. l., i když historický základ této volby je pochybný. Rané křesťanské spisy ze třetího století uvádějí různá data Ježíšova narození, což odráží tehdejší nejistotu.

Proč 25. prosinec?

Výběr 25. prosince se snaží vysvětlit dvě hlavní teorie: "hypotéza výpočtu" a "hypotéza dějin náboženství". Hypotéza výpočtu předpokládá, že Vánoce byly vypočítány devět měsíců po Zvěstování 25. března, což je římská jarní rovnodennost. Na druhé straně hypotéza "Historie náboženství" předpokládá, že si církev přivlastnila římský svátek zimního slunovratu Dies Natalis Solis Invicti, který se slavil 25. prosince.

Závěrem lze říci, že otázka, kdy se Ježíš narodil, zůstává neřešitelná, přičemž k pokračující diskusi mezi vědci přispívají historické, astronomické a náboženské faktory. Datum 25. prosince, které se celosvětově slaví jako Vánoce, má symbolický význam, ale jeho historická přesnost zůstává nejistá.

Zdroje: www.livescience.com, en.wikipedia.org