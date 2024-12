Externí autor 7. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

S popíjením alkoholu je spojena celá řada chorob. Jednou z těch zásadních je demence. Víte, v jakém věku byste měli zcela přestat pít alkoholické nápoje? Podívejte se, kde je podle lékařů hranice.

Pití alkoholu je u nás bráno jako jakási společenská norma. Přijdete k někomu na návštěvu a nabídne vám sklenku piva nebo vína. Popíjet na společenském večírku vodu, znamená nechat se odsoudit ostatními k nálepce ten či ta divní. Spláchnout stres z pracovního dne limonádou? Zapomeňte. A tak bychom mohli ve výčtu příkladů pokračovat. Jenom nikdo nemluví o tom, k jakému zásadnímu problému alkohol vede.

Co je to demence

V první řadě je třeba si připomenout, co je to demence. Jedná se o souhrnné označení pro řadu příznaků souvisejících se snížením mozkových funkcí. Patří sem zhoršení paměti, myšlení, jazyka, nálady a pohybových schopností. Z typů demencí bývá nejčastější Alzheimerova choroba a vaskulární demence. Postihuje lidi ve věku kolem šedesáti pěti let, ale i mladší.

U všech typů demence jde o progresivní onemocnění. To znamená, že i přes léčbu, která může pomoci zmírnit některé příznaky v případě, že je nasazena včas, se potíže časem zhoršují.

Demence související s pitím alkoholu

Demence související s alkoholem je jedním z řady stavů, které jsou důsledkem poškození mozku souvisejícím s alkoholem – ale liší se od ostatních progresivních forem demence, jako je Alzheimerova choroba. Je to proto, že ačkoli má demence související s alkoholem mnoho stejných příznaků, pokud diagnostikovaná osoba přestane pít úplně a trvale, v některých případech se její příznaky dále nerozvíjejí.

Jednou z variant alkoholové demence je takzvaný Korsakovův syndrom. „Ten se vyznačuje těžkou ztrátou krátkodobé paměti,“ uvedl pro Huffington post známý neurolog doktor Richard Restak. Tato porucha je kromě jiného způsobena nedostatkem vitaminu B1 v mozku. Ve své knize Jak se chránit před demencí, Restak doporučuje lidem zcela omezit alkohol. A zejména těm, kterým je více než pětašedesát let.

Čím dříve, tím lépe

Je třeba myslet na to, že demence se rozvíjí dlouhá léta. Ničeho si nevšimne postižený a často ani jeho blízcí, protože je zaměňována za „obyčejné projevy“ stáří. Navíc, jak tělo stárne, dopad alkoholu na organismus je čím dál větší. Alkohol například ovlivňuje funkci ledvin potlačením vazopresinu, hormonu, který ledvinám říká, aby zadržovaly tekutiny. Dochází k dehydrataci, která má za následek bolesti hlavy a únavu. Existuje také větší riziko nákazy močovou infekcí. A to nemluvě o tom, jak alkohol působí na spánek. „Lepší péče o sebe ve středním věku znamená, že se cítíme v dobrém zdraví, pozitivnější a odolnější,“ dodal k této problematice pro Telegraph ředitel Alcohol Change UK.

Odborníci říkají, že naše kognitivní schopnosti prudce rostou, vrcholí v polovině 30 let a od druhé půlky třicátého roku začínají klesat. Jakmile tedy dosáhneme středního věku, naše reflexy, rovnováha a koncentrace už nejsou tak silné, ovlivněn je i zrak a sluch a to nemluvě o klesajícím úsudku. Tohle všechno alkohol ještě zhorší.

Škodí jakékoli pití

Britský lékař David Crepaz-Keay, vedoucí výzkumu v Nadaci pro duševní zdraví, říká: „Alkohol a duševní zdraví spolu úzce souvisí a nadměrné pití může negativně ovlivnit vaši pohodu. Konzistentní pití po dlouhou dobu do vyššího věku snižuje počet neurotransmiterů a ty potřebujeme k zahnání pocitů úzkosti a deprese. Zdá se tedy, že ke zmírnění těchto pocitů bychom mohli pít více, jenže tak se dostáváme do nezdravého cyklu závislosti.“

Možná máte pocit, že nejste alkoholici, takže vám takový problém nehrozí. Není to tak úplně pravda, protože za určitých okolností mozek ovlivňuje i dlouhodobé a pravidelné pití.

