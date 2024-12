Myšlenka konce světa provází lidstvo od nepaměti. Apokalypsu prorokují náboženští myslitelé, filozofové, slavní věštci i významní vědci. Právě ti předpokládají, že zánik téměř veškerého života je nevyhnutelný. Dokazují to jejich analýzy a výpočty. Co přesně se stane?

Psal se rok 1982, kdy se americký geolog Christopher Scotese rozhodl, že vypracuje model budoucího pohybu světadílů. Zjistil, že pokud se kontinenty budou posouvat tak, jako dosud, asi za padesát milionů let se Afrika spojí s Evropou a Asií, Britské ostrovy se ocitnou blízko severního pólu, ze Sibiře se stane tropická oblast a Amerika se pomalu přemístí na východ.

Naše planeta tak bude vypadat úplně jinak, než jsme zvyklí. Pohyb deskové tektoniky povede k uzavření Atlantického a Indického oceánu a sedm současných světadílů nahradí superkontinent Pangea Ultima.

Změna klimatu

I když by se mohlo zdát, že nová podoba planety živé organismy nemůže nijak ovlivnit, opak je pravdou. Rozložení kontinentů má totiž zásadní vliv na různé klimatické procesy, které souvisí s ekologií, zemědělstvím i lidským osídlením.

Umístění pevniny má přímý dopad nejen na míru odrazivosti povrchu, na srážky a oceánské proudy, ale také na kolísání teploty. Důvodem je fakt, že se pevnina ohřívá a ochlazuje rychleji než oceány, hory blokují vlhkost a ovlivňují směr větrů k tvorbě různých podnebných oblastí.

Vznik Pangely Ultimy tak není pouze jen estetickým jevem. Vědci na základě dat získaných ze superpočítače předpovídají, že dojde k výrazným klimatickým změnám. Ty ale budou pro budoucí generace smrtící.

Pangea Ultima

„Pevninská masa se za asi 250 milionů let usadí na rovníku. Společně se zvýšenou sopečnou aktivitou a žhavějším Sluncem to znamená, že organismy budou čelit teplotám překračující až šedesát stupňů Celsia,” upozorňuje Britský paleoklimatolog Alexander Farnsworth z univerzity v Bristolu.

Vnitrozemí tak bude z velké části pokryto pouští, zatímco pobřeží bude bojovat s výrazně vyšší vlhkostí vzduchu. A to je problém. „Vodní parou nasycený vzduch zpomaluje nebo zcela blokuje odpařování potu. Lidské tělo by tak v těchto podmínkách nemohlo odvádět teplo a začalo by se přehřívat,” vysvětluje vědec. Tento proces nastává již při teplotách nad 40 °C.

I přestože by změny, které odborníci predikují, měly proběhnout během deseti milionů let, organismus našeho i dalších druhů by se jim nedokázal přizpůsobit.

„Savci v minulosti zvládali postupně zvyšovat svůj teplotní limit přibližně o 0,6 stupně Celsia za milion let. V případě, že data nelžou, čekají nás vážné potíže,” přiznává Farnsworth. Obyvatelných by tak bylo pouze jen 8 až 16 procent Pangea Ultima.

I když studie předpovídá, jak bude vypadat naše planeta za nepředstavitelných 250 milionů let, vědci upozorňují, že jejich zjištění by mělo být varováním před extrémním horkem, jaké zažíváme již dnes.

