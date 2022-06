Jak by vypadali lidé a zvířata, kdyby byla Země dvakrát větší? Úplně jinak!

Vše na Zemi je ovlivněno gravitací.

Když vám někdo položí otázku, co by se stalo, kdyby byla Země dvakrát větší, asi vám to bude připadat úsměvné. Jenže úsměv na rtech může zmizet, když si představíme, že by se změnilo vše. Kdyby totiž Země vznikla jinak a byla by dvakrát větší, hmotnost planety by se zvětšila osmkrát a gravitační síla na planetu by byla dvakrát silnější. Průměr Země by se zdvojnásobil na přibližně 16 000 kilometrů, a to není všechno – muselo by se zvětšit vše! I my.

Kdyby se totiž zvětšila hmotnost Země, pak by muselo vše, tedy i rostliny a zvířata, vážit také jednou tolik. Hroutily by se pod svou vahou a například sekvoje, největší stromy světa, by vlastně vypadaly jako nepatrné keříčky! Je jasné, že vše by dále rostlo, ale i samotné vysoké rostliny by se musely změnit. Potřebovaly by tužší architekturu z celulózových vláken nebo úplně jiného materiálu a zvířata by musela vypadat také jinak. Vše na Zemi by se zvětšilo úměrně prostoru, který v současnosti zabírá.

Vítejte ve zcela novém světě

Kdyby byla zemská gravitace silnější, rostliny by se změnily. Stromy by se zhroutily pod vlastní vahou anebo by uschly, protože by nebyly schopny čerpat vodu tak vysoko jako dříve. Nové, které by vyrostly po nich, by byly mnohem kratší a silnější, aby se přizpůsobily novým omezením dvojí gravitace.

Zvířata by musela mít silnější nohy, aby unesla svou váhu. A samozřejmě bychom se museli změnit i my, lidé. Náš evoluční vývoj by probíhal zřejmě jinak, na základě potřeb, které by byly poplatné změněné gravitaci. Neil Comins, profesor fyziky na univerzitě v Maine, tvrdí, že pokud naši předkové museli rychle běhat a tvrdě bojovat, pak bychom byli statní, ale pokud ne, mohli bychom být štíhlí a lehcí. Zmenšili by se i lidé, zesílily by nám žíly a zvýšila se hustota kostí. Snížila by se nám výdrž, zhoršil zrak a zvýšený tlak na lebku by morfoval naše oční bulvy a bránil jejich funkčnosti. Naše srdce a plíce by byly pod zvýšeným tlakem namáhány, špatně by se nám dýchalo a stoupnul by nám krevní tlak.

Prostě vše bychom musei znásobit na druhou. Dvojnásobná hustota, dvojnásobná gravitace, dvojnásobná váha, dvojnásobná zvířata a dvojnásobní lidé. Ale i příroda, infrastruktura, inovace, evoluce… jinak by to bylo i se samotnou gravitací. Budovy a mosty by se prohnuly pod dvojnásobnou vahou, než na jakou byly postaveny. Zřítily by se, stejně jako letadla, která by nemohla létat. I satelity by se zřítily zpět na Zemi, protože by se již nepohybovaly správnou orbitální rychlostí.

Gravitace – alfa a omega

Gravitace je přírodní jev, který k sobě přitahuje všechny věci s hmotností. Je důvodem, proč planety obíhají kolem Slunce, proč Měsíc obíhá kolem Země, proč zůstáváme tam, kde jsme.

S dvojnásobnou velikostí Země bude mít osmkrát větší hmotnost a gravitace bude dvakrát silnější.

Současná eliptická dráha Země kolem Slunce nám poskytuje zimu a léto. Čtyři roční období se střídají a pro nás je to zcela běžné. Jenže Slunce je 330 000krát těžší než Země, proto je k němu Země přitahována, ale ne tak, aby ji ohnivá planeta zcela uškvařila. Kdyby se ale gravitace změnila, bylo by to jinak.

Kdyby byla gravitace Země jen o 5 % silnější, změnila by se i dráha Země kolem Slunce, a spolu s tím i vše na Zemi. Zemské jádro by se pravděpodobně zhroutilo samo na sebe anebo bychom se uvařili.

Protože by se léta a zimy staly mnohem drsnějšími, postupně by se zhroutila světová ekonomika a lidstvo by zkrátka takovou drastickou změnu nepřežilo. Postupem času by se příroda mohla vyvíjet tak, aby se s těmito změnami vyrovnala.

