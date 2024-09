Externí autor 29. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Už jako malý chlapec měl tenhle hollywoodský herec podmanivý pohled a dlouhé vlasy. Poznali byste ho na naší fotce z dětství? Prozradíme vám, že už přes tři desetiletí obsazuje kultovní a nezapomenutelné role, od akčních hrdinů po romantické hrdiny. Jeho cesta na výsluní však nebyla vždy snadná.

Narodil se v Bejrútu anglické matce a otci čínsko-havajského původu. Už od útlého věku ho však čekala doslova cesta kolem světa. „Když mi byly dva roky, táta nás opustil a přestěhovali jsme se s mámou do Sydney v Austrálii,“ vzpomíná herec. „Pak jsme se přesunuli do New Yorku a nakonec zakotvili v Torontu.“ A právě v Kanadě našel svůj druhý domov.

Neustálé stěhování v dětství mělo na budoucí hvězdu velký vliv. „Bylo to hodně změn. Myslím, že to je teď prostě v mé povaze. Herectví je tomu hodně podobné, stále se něco děje,“ říká, když mluví o tom, kde našel svou vášeň.

První kroky v kariéře

Kdo by řekl, že cesta k hvězdné kariéře u filmu může začít tak jednoduše? „Bylo mi myslím 15 let. Byly letní prázdniny a pro rodiče je to vždycky dilema - co s dítětem přes léto? Tak mě udělali pomocníkem u filmu!“ vzpomíná s úsměvem. Tehdy pracoval na nízkorozpočtovém snímku s Chuckem Norrisem. „Pozoroval jsem osvětlovače, herce, viděl jsem, jak film opravdu funguje, od denních plánů, přes natáčení, až po obědy,“ popisuje své první zkušenosti s filmovým světem.

Jeho hlavním úkolem bylo nosit kbelíky s ledem, aby udržel všechny nápoje a občerstvení na place studené. Když se ho zeptáte, zda mu tato role nepřipadala ponižující, tak protestuje: „Ne, člověče, mohl bych začít tahat led hned teď. U filmu je práce pro všechny ruce, miluji to.“

Cesta na výsluní

Jeho herecká kariéra odstartovala v 80. letech. Nebezpečné známosti, Let, později Drákula… Zlom přišel s kultovním sci-fi filmem Matrix, který změnil pravidla akčních snímků a jeho katapultovala mezi hollywoodské superhvězdy. Než se dostal k této ikonické roli, prošel si řadou různorodých projektů. Hrál v dramatech, komediích i akčních filmech. „Jako herec musíte být připraveni na všechno. Každá role je výzva a příležitost něco se naučit.“ V roce 2014 pak vyšel první snímek ze série John Wick. Už tušíte?

Skromnost především

I přes svůj hvězdný status zůstává nohama na zemi. „Miluji vlastnit věci, miluji mít věci,“ říká, ale okolí ví, že je to jen na oko. Bez ohledu na jmění si první dům pořídil až ve svých 40 letech, přespává nejčastěji po hotelích nebo nájmech. Část příjmů pravidelně odvádí na různé charity a je také známý rozdáváním darů svým hůře placeným spolupracovníkům. „Řekl bych, že nespojuju potěšení s penězi,“ tvrdí už zcela vážně. Miluje jízdu na motocyklu a nevyhnul se ani dvěma velkým nehodám, ze kterých si odnesl výrazné jizvy.

Jeho kolegové o něm mluví v superlativech. „Nemyslím si, že existuje někdo, kdo by o něm kdy řekl něco špatného,“ tvrdí Sandra Bullock, se kterou si v roce 1994 zahrál ve filmu Nebezpečná rychlost. Jeho skromnost se projevuje i v přístupu k práci. Na place je známý svou ochotou pomáhat všem členům štábu. „Film je týmová práce. Každý člen štábu je důležitý, od kameramana po asistenta produkce.“

O životě a smrti

Ve svých čerstvých 60 letech se nebojí přemýšlet o vážných tématech. „Myslím na smrt pořád,“ přiznal nedávno. „Není to ochromující, ale vede mě to k ocenění života, který mám, a vztahů, které můžu mít.“ Hluboké myšlenky se odrážejí i v jeho práci. Ve spolupráci s umělkyní a přítelkyní Alexandrou Grant vydal dvě knihy poezie.

Více než jen herec

Kromě herectví se náš tajemný protagonista věnuje i dalším uměleckým formám. Kromě spisovatele je také hudebníkem – hraje na basu v kapele Dogstar. S ní si dokonce v roce 1995 zahrál jako předskokan na koncertě Davida Bowieho v Hollywood Palladium. „Je to něco, co dělám pro radost, ne pro slávu,“ tvrdí. A pravidelně už navštěvuje i Česko.

Kdo je to?

Jistě už jste uhádli, o kom je řeč. Ano, je to Keanu Reeves! Ať už ho uvidíte bojovat s agenty v Matrixu, nebo pronásledovat padouchy v Johnu Wickovi, pamatujte, že za tou hvězdnou tváří se skrývá člověk s bohatým vnitřním životem a fascinujícím příběhem. „Snažím se žít přítomným okamžikem. Každý den je darem a příležitostí vytvořit něco krásného,“ uzavírá herec.

Zdroje: www.bbc.com, www.theguardian.com, www.cultursmag.com