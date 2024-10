Externí autor 23. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Kanadský herec Keanu Reeves konečně našel své životní štěstí. Jmenuje se Alexandra Grant a je to jeho přítelkyně. Pro Alexandru jsou charakteristické její šedivé vlasy. Jednapadesátiletá výtvarnice je se svojí kšticí naprosto spokojená, koho ale trochu zvedá ze židle, jsou hercovi fanoušci.

Šedesátiletý „Neo z Matrixu” konečně září štěstím. Poté, co si prošel mnoha životními peripetiemi to vypadá, že je nyní spokojený. Za to určitě může i to, že již několik let randí s umělkyní Alexandrou Grant.

Keanu Reeves nepatří mezi celebrity, které by své soukromí vystavovaly na odiv, ale s Alexandrou vyráží do společnosti, tedy na své dosavadní poměry, vcelku často. Je tedy více než jasné, že herec chce sdílet své štěstí s celým světem.

Keanu Reeves udělal na veřejnosti něco nečekaného

Je vcelku úsměvné, že tihle dva se seznámili už hodně dávno. Tehdy spolu řešili nějaké pracovní věci, a dokonce společně napsali dvě knihy. Nicméně než to mezi nimi zajiskřilo, uplynula pěkně dlouhá doba, protože poprvé jako pár spolu veřejně vystoupili až v roce 2019.

To, že to mezi nimi je v tom nejlepším pořádku, dokázali i na jedné z posledních akcí, kde je novináři „načapali”. Načapali je schválně v uvozovkách, protože zamilovaný páreček velmi ochotně fotografům pózoval, a dokonce se také políbili. To bylo doposud pro fanoušky Keanu Reevese něco nevídaného. A nejen pro ně.

Fanoušci se začali bouřit proti Alexandřiným vlasům

Na galavečeru Muzea současného umění v Los Angeles spadla brada nejspíš každému, kdo tyhle dva viděl. A to nejen kvůli tomu, že herec veřejně projevil emoce a nabídl pohled do svého soukromí, ale také proto, jak to těm dvěma dohromady nesmírně slušelo.

Bohužel ne všichni lidé na světě jsou přející a na internetu už vůbec ne. S rozmachem sociálních sítí má potřebu každý každého komentovat a hodnotit, a to i když se jedná o člověka, kterého nemohou znát osobně. V případě celebrit je to dnes už běžná záležitost.

A tak se stalo, že když se Keanu Reeves objevil s Alexandrou po boku, zvedla se lavina s komentáři vůči jejím šedivým vlasům. Hercovi fanoušci, a nejen ti, tvrdili, že Alexandra kvůli tomu vypadá vedle Reevese mnohem starší. Proč se pro tento krok umělkyně rozhodla, už nikoho nezajímalo.

Ona sama se ke svým přirozeně šedivým vlasům vyjádřila už před mnoha lety. „Začala jsem šedivět už zhruba ve dvaceti a pak vystřídala snad všechny možné barvy, dokud jsem neměla dost všech těch chemikálií. Ve třiceti jsem vlasy nechala v jejich přirozené barvě. Líbí se mi, že si ženy v každém věku mohou vybrat, jak budou vypadat,“ píše na svém instagramovém profilu Alexandra, která navíc ještě poukázala na jeden článek, který tvrdí, že může existovat jistá možnost souvislosti barvení vlasů s rakovinou prsu.

Alexandra Grant není jediná, kdo stárne přirozeně

„Miluji to a podporuji to, že každá žena se může rozhodnout, jak chce vypadat, a to v každém věku,” pokračuje Alexandra, kterou si dokonce lidé pletou s o téměř třicet let starší herečkou Helen Mirren.

Nutno podotknout, že Alexandra není jedinou slavnou osobností, která se rozhodla stárnou přirozeně. Za zmínku určitě stojí krásná modelka českého původu Pavlína Pořízková, která ve svých téměř šedesáti letech vypadá naprosto fantasticky.

Zdroje: zeny.iprima.cz, dobrenoviny.sk