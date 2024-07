Celoroční bylince se daří na zahrádce i v bytě. Výborně ve vaší domácnosti poslouží jako náhrada petržele, ale v historii byla tato léčivka používána k léčbě horečky a při poruchách trávení. Málokdo ovšem ví, že kerblík velmi dobře detoxikuje játra a ledviny.

Latinsky Anthricus cerefolium patří mezi byliny, které se hojně používají v kuchyni jako koření. Francouzi si bez ní nedokážou představit nejoblíbenější delikatesy a Řekové své tradiční saláty a polévky.

S kerblíkem se v Evropě i Asii vařilo již od starověku. Bylinku lidé trhali ve volné přírodě. Je k nalezení v nížinách i pahorkatinách. Tuto rostlinku ale nevyhledávali jen kuchaři, ale také mniši a bylinkáři z kláštera.

Kerblík třebule

Brzy lidé přišli na výjimečné zdravotní účinky, a začali ho běžně používat v lidovém léčitelství. Právě v klášterních knihách se objevily první zápisy o jeho léčivých schopnostech. Dnes si ho můžete vypěstovat i vy doma.

Kerblík je jednoletá bylinka, která patří do čeledi mrkvovitých. Semínka je dobré vysadit do záhonku s odstupem cca 25 centimetruů od sebe, nebo do velkého květináče. Rostlina nemá ráda přesazování a potřebuje dostatek prostoru.

Noční teploty by neměly klesnout pod 7 ° C, protože větší chlad už by se nemusel Kerblíku dlouhodobě líbit. Vzhledově bylinka připomíná trochu malou kapradinu. Naštěstí je odolná, nenáročná a rychle roste.

Sběr a použití

Listy rostliny se začínají sbírat těsně před vykvetením. V tu dobu by měla bylinka dosahovat cca 10 cm. Kerblík se používá vždy čerstvý, nebo rozmrazený, proto, pokud z něj nejdete okamžitě vařit, nebo připravovat čaj, zamrazte ho. Kerblík se nikdy nesuší, protože tímto procesem přichází o chuť i vůni.

Zázračný detox

Kerblík třebule obsahuje mnoho důležitých vitamínů, minerálů a jiných zdraví potřebných látek. Najdeme v něm vitamin C, železo, magnézium, flavonoidy, hořčiny, glykosidy, éterický olej, karoten a další látky.

Podle vědců má bylinka obrovskou schopnost regenerace a detoxikace. To se efektivně projevuje zejména na orgánech, jako jsou játra, žlučník a ledviny. Dokonce umí zlepšit prokrvení ledvin, a tím podpořit jejich funkci.

Obdivuhodná je schopnost kerblíku čistit játra a ledviny. Právě ty by v ideálním případě měl člověk čistit pravidelně. Za zmínku stojí i schopnost snížit tlak, zlepšit krevní oběh a trávení, nebo pomáhá při chronických průjmech.

Recept na čaj

Léčivý nálev z kerblíku připravíme z 250 ml vroucí vody, do které přidáme hrstku čerstvých lístků. Lepší je vyzkoušet si, kolik lístků necháte louhovat, každý má rád jinou intenzitu. Louhovat byste neměly lístky déle než 15 minut.

Maximální denní dávka by neměla přesáhnout 5 gramů. Současně se doporučuje pít hodně vody, protože bylinka vysušuje. Nálev lze použít také jako obklad.

Chuť a vůně

Příjemná vůně a lahodná chuť bylinky připomínají anýz. Proto se hodí k pokrmům z brambor, nebo k masu. Dokoření polévky, omáčky a zeleninová jídla. Francouzi přidávají koření do másla nebo tam, kde byste obvykle použili petržel.

Zdroje: https://living.iprima.cz, www.bylinkyprovsechny.cz