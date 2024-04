Nad hereckou kariérou Marie Švecová pravděpodobně nikdy neuvažovala. Ve svých 74 letech však ukázala, že kdyby ano, určitě by byla úspěšná. V roli drbny Kelišové totiž doslova zazářila, a i přestože je již téměř třicet let po smrti, stále je považována za jednu z nejlepších tuzemských „nehereček“.

Rodačka z Hoštic se narodila 17. července roku 1909. O její rodině nebo zaměstnání předtím, než se stala hvězdou série Slunce, seno..., není nic známo. Je však důkazem, že život v důchodu nekončí. Právě naopak.

Marie Švecová byla vitální, měla pořádnou vyřídilku a skvělý smysl pro humor. Režiséra Zdeňka Trošku proto zaujala na první pohled.

„Nemusela nic hrát, pouze jsem se jí snažil pomoci zbavit se trémy a ostychu. Pak už byla sama sebou,” popsal, proč si ji do své komedie vybral.

Podle své sestřenice Marie Pilátové aneb staré Konopníkové, sousedky paní Škopkové v podání Heleny Růžičkové, ale tak drzá jako filmová Keliška nebyla.

Stará Kelišová

„Byla vždy od rány a moc si toho nenechala líbit, ale jinak byla moc milá a pohostinná,” uvedla podle Kafe.cz v dokumentu Slunce, seno, 30 let! Na její obědy vzpomínal také Jiří Lábus.

„Paní Švecová opravdu skvěle vařila. Zvala do své chalupy celý štáb a vždy jsme si pochutnali,” řekl s nadšením.

Na svůj kuchařský um spoléhala i během natáčení třetího dílu Slunce, seno, erotika, který se odehrával u moře. Místní italská kuchyně ji totiž nelákala. Na celý týden si tak připravila vajíčka na tvrdo, řízky a nakoupila si konzervy.

Přesto jí nedalo a jednoho dne se do nabízené hotelové speciality nakonec pustila.

Mořské plody a ostuda

„V jídelně bylo přítmí a na misky nebylo až tak vidět. Kelišová zahlédla paellu a zkusila ji. Asi jí to chutnalo, jelikož hlasitě mlaskala,” smál se Zdeněk Troška. „Avšak do té doby, než šel kolem Jirka Růžička a zeptal se jí, co říká na ty chobotnice.”

V tu chvíli šlo ze staré paní vše ven. Později se rozplakala a z budovy utekla. Zastavila se až na benzínové pumpě.

„Tam jí došlo, že se ztratila, což byl ještě větší šok. Zachránili ji až policisté, kteří o českém štábu naštěstí věděli. Celý týden pak už nedala do pusy nic jiného, než své zásoby z Hoštic. Ani zmrzlinu neochutnala,” dodal režisér.

Podle něj byl úspěch, že se ženy-herečky-amatérky do ciziny vydaly s ním. Ty, co nebyly vybrané, jim totiž ze závisti řekly, že se v Itálii střílí a válčí.

